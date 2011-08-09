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亚洲 | 2011年 8月 9日 星期二 08:39 BJT

〔韩国股市〕综合股价指数跌幅超过5%,证交所暂停程式卖盘

路透首尔8月9日电---韩国证交所周二称,由于期货价格下跌,已暂停主板市场的程式卖盘五分钟.

0023GMT,韩国综合股价指数(KOSPI).KS11大跌4.82%.(完)

--编译 吴云凌;审校 张荻

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