〔中国房地产〕北京市1-7月新建普通住房均价较去年全年水准下降8.2%--新华

路透北京8月9日电---房地产调控效应持续显现.据北京房地产业协会数据,今年前七个月北京市新建普通住房的成交均价较去年全年均价下降8.2%,从最近数月走势看呈现稳中有降.

新华社周一晚间报导援引北京市房地产业协会称,1-7月北京市新建普通住房的成交均价为13,623元人民币/平方米.而去年全年成交均价为14,847元/平方米.

据北京市房地产交易管理网统计显示,7月北京市新建商品房共成交139.5万平方米,环比持平.其中新建商品住房成交64.7万平方米、5,083套,套数环比减少10.2%.

北京市房协副秘书长陈志表示,7月北京楼市保持稳定的低量成交态势,表明北京市房地产调控政策综合效应持续显现,住房市场开始进入"由量变到价变"的关键期.

"应保持房地产调控政策的连续性和稳定性...随着各项政策措施的进一步落实,预计未来几个月市场有望形成'降价换量'的整体格局",他指出.

今年前五个月北京新建普通住房成交均价为14,127元/平方米,比去年全年均价下降4.8%;前六个月均价下降6.1%,为13,948元/平方米.

中国央行发布报告显示,北京、上海、广东、江苏等一线地区房地产业单位银行结算账户数量环比增速已连续五个季度低于全国平均水平,也让一线城市房地产市场在调控下降温得到进一步佐证.[ID:nCN1885207](完)