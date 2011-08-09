〔中国房地产〕北京市1-7月新建普通住房均价较去年全年水准下降8.2%--新华

国际油市：美国制裁伊朗提振油价小涨，但美国产量上升抑制涨势
能源服务企业贝克休斯(Baker Hughes) 周五表示，2月3日当周，美国活跃钻机数量增加17座，总数达到583座，为2015年10月以来最高。(完)
路透北京8月9日电---房地产调控效应持续显现.据北京房地产业协会数据,今年前七个月北京市新建普通住房的成交均价较去年全年均价下降8.2%,从最近数月走势看呈现稳中有降.
新华社周一晚间报导援引北京市房地产业协会称,1-7月北京市新建普通住房的成交均价为13,623元人民币/平方米.而去年全年成交均价为14,847元/平方米.
据北京市房地产交易管理网统计显示,7月北京市新建商品房共成交139.5万平方米,环比持平.其中新建商品住房成交64.7万平方米、5,083套,套数环比减少10.2%.
北京市房协副秘书长陈志表示,7月北京楼市保持稳定的低量成交态势,表明北京市房地产调控政策综合效应持续显现,住房市场开始进入"由量变到价变"的关键期.
"应保持房地产调控政策的连续性和稳定性...随着各项政策措施的进一步落实,预计未来几个月市场有望形成'降价换量'的整体格局",他指出.
今年前五个月北京新建普通住房成交均价为14,127元/平方米,比去年全年均价下降4.8%;前六个月均价下降6.1%,为13,948元/平方米.
中国央行发布报告显示,北京、上海、广东、江苏等一线地区房地产业单位银行结算账户数量环比增速已连续五个季度低于全国平均水平,也让一线城市房地产市场在调控下降温得到进一步佐证.[ID:nCN1885207](完)
--发稿 尹嫄婷; 审校 乔艳红
能源服务企业贝克休斯(Baker Hughes) 周五表示，2月3日当周，美国活跃钻机数量增加17座，总数达到583座，为2015年10月以来最高。(完)
纽约 当日 今年来 2016年 最新报价 上收市价 涨跌% 涨跌% 收市价 欧元/美元 1.0782 1.0781 +0.01 +2.56 1.0513 美元/日圆 112.27 112.70 -0.38 -3.94 116.87 欧元/日圆 121.09 121.49 -0.33 -1.66 123.14 美元/瑞郎 0.9917 0.9924 -0.07 -2.56 1.0178 英镑/美元 1.2491 1.2485 +0.05 +1.26 1.2336 美元/加元 1.3018 1.3022 -0.03 -3.07 1.3430 美元/离岸人民币 6.7988 6.8003 -0.02 -2.49 6.9726 澳元/美元
经济指标 时段 最新值 前月(季)值 下次公布时间 商品及服务贸易收支(经季节调整,以当前价格计算)* 3月2日 商品及服务收支(亿澳元) 12月 顺差35.11 顺差20.40 出口(较前月) +5% +8.0% 进口(较前月) +1% 持平 零售销售(经季节调整,以当前价格计算)