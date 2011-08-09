〔投行观点〕标普下调美国评级的中长期影响料很小--摩根大通

路透8月8日电---摩根大通证券表示,标准普尔下调美国主权债信评级可能令市场在未来两周震荡,但中长期影响料很小,因其并未反应当前的国内生产总值(GDP)成长预估.

美国原为AAA的评级周五被下调,料将对金融市场产生溢出效应--从抵押品,到银行,再到市场.

摩根大通首席美国股权策略师Thomas Lee说,尽管欧洲主权信贷市场非常紧张,但美国经济仍处于复苏之中,且7月就业报告显示出适当动能.

"相对于主权国家,企业已经获得大量信誉...我们预计股市将重拾动能..."Lee在对客户的报告中写道.

他还说,从历史上看,主权评级被下调後,股市一般会上涨.(完)