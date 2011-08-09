〔投行观点〕标普下调美国评级的中长期影响料很小--摩根大通

澳洲经济指标总览--2月6日
经济指标 时段 最新值 前月(季)值 下次公布时间 商品及服务贸易收支(经季节调整,以当前价格计算)* 3月2日 商品及服务收支(亿澳元) 12月 顺差35.11 顺差20.40 出口(较前月) +5% +8.0% 进口(较前月) +1% 持平 零售销售(经季节调整,以当前价格计算)
路透8月8日电---摩根大通证券表示,标准普尔下调美国主权债信评级可能令市场在未来两周震荡,但中长期影响料很小,因其并未反应当前的国内生产总值(GDP)成长预估.
美国原为AAA的评级周五被下调,料将对金融市场产生溢出效应--从抵押品,到银行,再到市场.
摩根大通首席美国股权策略师Thomas Lee说,尽管欧洲主权信贷市场非常紧张,但美国经济仍处于复苏之中,且7月就业报告显示出适当动能.
"相对于主权国家,企业已经获得大量信誉...我们预计股市将重拾动能..."Lee在对客户的报告中写道.
他还说,从历史上看,主权评级被下调後,股市一般会上涨.(完)
--编译 杜明霞; 审校 高琦
经济指标 时段 最新值 前月(季)值 下次公布时间 商品及服务贸易收支(经季节调整,以当前价格计算)* 3月2日 商品及服务收支(亿澳元) 12月 顺差35.11 顺差20.40 出口(较前月) +5% +8.0% 进口(较前月) +1% 持平 零售销售(经季节调整,以当前价格计算)
路透上海2月6日 - 中国证券报周一报导，新疆昆仑新水源科技作为发起人的8.4亿元人民币PPP资产证券化项目日前落地，为国内首单，发行场所为机构间私募产品报价与服务系统。
A股昨日复市，表现不佳。央妈节前放水节后收水，港股只有借势续调。恒指 昨收报23,129，跌0.24%；国指 收报9,683，跌0.13%。大市成交额583亿港元。