〔中国房地产〕调控在一线城市续"发威",房地产结算账户量增速偏低--央行

路透测算的人民币兑美元中间价今日料开在6.8665元附近
路透上海2月6日 - 路透根据中国外汇交易中心公布的人民币汇率形成机制测算，人民币兑美元中间价周一预计会开在6.8665元附近，较上日贬值约109点。
路透北京8月9日电---一线城市房地产市场在调控下降温得到进一步佐证.中国央行发布报告显示,北京、上海、广东、江苏等一线地区房地产业单位银行结算账户数量环比增速已连续五个季度低于全国平均水平.
银行结算账户是指银行为存款人开立的办理资金收付结算的人民币活期存款账户.一般来说,开发商单个开发项目都会单独设立银行结算账户.
央行周一发布的《2011年第二季度支付体系运行总体情况》显示,截至第二季度末,全国房地产业单位银行结算账户数量共计81.65万户,环比增长4.1%,增幅与第一季度持平,高出单位银行结算账户总量环比增幅0.3个百分点.
其中,中部地区和西部地区房地产业单位银行结算账户数量环比增速分别为5.3%和4.3%,高于全国4.1%的总体平均水平.
上海证券报报导指出,一线地区的结算账户增幅低于全国的平均水平,意味着开发商的开发项目正逐渐离开一线地区,趋向于二三线城市或中西部地区.
北京市市长郭金龙上月表示,下半年将坚定不移搞好房地产市场调控,切实把房价控制在合理水平,并防止房租过快上涨.[ID:nCN1854827](完)
--发稿 张胜男; 审校 乔艳红
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