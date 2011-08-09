〔中港个股〕中国南车获中东25亿元订单,为公司最大地铁车辆出口订单

国际油市：美国制裁伊朗提振油价小涨，但美国产量上升抑制涨势
能源服务企业贝克休斯(Baker Hughes) 周五表示，2月3日当周，美国活跃钻机数量增加17座，总数达到583座，为2015年10月以来最高。(完)
路透上海8月9日电---中国轨道交通装备制造商--中国南车股份有限公司(601766.SS)(1766.HK)日前宣布再获中东地区25.4亿元人民币地铁大单,这是公司目前最大的地铁车辆出口订单.
据中国证券报周二报导称,该项目合同预付款已经到账,合同正式生效.首列车将在合同生效後21个月内交付.
中国南车新中标的土库曼斯坦75台内燃机车项目,加上此前两批,总数达179台,创下中国机车出口最高纪录,同时成为中国在土库曼斯坦经贸领域的最大项目.
据统计,上半年中国南车海外市场收入达到24.58亿元,同比增长138.18%.截至6月30日,公司在手未完工海外订单120亿元.
今年1-6月,中国南车海外市场开拓业绩不断,先後签下格鲁吉亚20辆动车组项目,澳大利亚、土库曼斯坦等国家内燃机车111台,非洲及蒙古等国货车521辆,以及电器元器件、橡胶弹性原件等项目,其中整车项目占签约额82%.
此前发布半年报显示,南车上半年实现净利润20.45亿元人民币,同比增长85.08%.但受近期发生严重铁路交通事故等影响,中国南车已将审议其百亿元增发融资计划的股东会延期.[ID:nCN1880931]
中国7月23日晚发生特大铁路交通事故,北京至福州的D301次列车与杭州开往福州的D3115次列车追尾.目前事故已造成40人死亡,上海铁路局局长等三名官员被免职.事故发生後,对于中国高铁、动车是否存在重大安全隐患的疑问始终存在.
此次追尾事故中的两组动车组均为中国南车下属企业生产,中国南车一发言人此前曾表示,事故中的两列车为2009年交付使用,均属于比较成熟的车型,所以车辆方面应该不存在质量问题.而稍早事故调查组称,初步分析"7.23"动车事故是由于温州南站信号设备设计有严重缺陷.
中国南车周一收报5.30元,过去一个月累计下跌25.97%.(完)
--发稿 冉莹; 审校 乔艳红
能源服务企业贝克休斯(Baker Hughes) 周五表示，2月3日当周，美国活跃钻机数量增加17座，总数达到583座，为2015年10月以来最高。(完)
纽约 当日 今年来 2016年 最新报价 上收市价 涨跌% 涨跌% 收市价 欧元/美元 1.0782 1.0781 +0.01 +2.56 1.0513 美元/日圆 112.27 112.70 -0.38 -3.94 116.87 欧元/日圆 121.09 121.49 -0.33 -1.66 123.14 美元/瑞郎 0.9917 0.9924 -0.07 -2.56 1.0178 英镑/美元 1.2491 1.2485 +0.05 +1.26 1.2336 美元/加元 1.3018 1.3022 -0.03 -3.07 1.3430 美元/离岸人民币 6.7988 6.8003 -0.02 -2.49 6.9726 澳元/美元
经济指标 时段 最新值 前月(季)值 下次公布时间 商品及服务贸易收支(经季节调整,以当前价格计算)* 3月2日 商品及服务收支(亿澳元) 12月 顺差35.11 顺差20.40 出口(较前月) +5% +8.0% 进口(较前月) +1% 持平 零售销售(经季节调整,以当前价格计算)