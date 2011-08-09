〔中港个股〕中国南车获中东25亿元订单,为公司最大地铁车辆出口订单

路透上海8月9日电---中国轨道交通装备制造商--中国南车股份有限公司(601766.SS)(1766.HK)日前宣布再获中东地区25.4亿元人民币地铁大单,这是公司目前最大的地铁车辆出口订单.

据中国证券报周二报导称,该项目合同预付款已经到账,合同正式生效.首列车将在合同生效後21个月内交付.

中国南车新中标的土库曼斯坦75台内燃机车项目,加上此前两批,总数达179台,创下中国机车出口最高纪录,同时成为中国在土库曼斯坦经贸领域的最大项目.

据统计,上半年中国南车海外市场收入达到24.58亿元,同比增长138.18%.截至6月30日,公司在手未完工海外订单120亿元.

今年1-6月,中国南车海外市场开拓业绩不断,先後签下格鲁吉亚20辆动车组项目,澳大利亚、土库曼斯坦等国家内燃机车111台,非洲及蒙古等国货车521辆,以及电器元器件、橡胶弹性原件等项目,其中整车项目占签约额82%.

此前发布半年报显示,南车上半年实现净利润20.45亿元人民币,同比增长85.08%.但受近期发生严重铁路交通事故等影响,中国南车已将审议其百亿元增发融资计划的股东会延期.[ID:nCN1880931]

中国7月23日晚发生特大铁路交通事故,北京至福州的D301次列车与杭州开往福州的D3115次列车追尾.目前事故已造成40人死亡,上海铁路局局长等三名官员被免职.事故发生後,对于中国高铁、动车是否存在重大安全隐患的疑问始终存在.

此次追尾事故中的两组动车组均为中国南车下属企业生产,中国南车一发言人此前曾表示,事故中的两列车为2009年交付使用,均属于比较成熟的车型,所以车辆方面应该不存在质量问题.而稍早事故调查组称,初步分析"7.23"动车事故是由于温州南站信号设备设计有严重缺陷.

中国南车周一收报5.30元,过去一个月累计下跌25.97%.(完)