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亚洲 | 2011年 8月 9日 星期二 08:42 BJT

〔中股业绩〕中国船舶上半年实现净利12.82亿元,同比增长2.73%

路透上海8月9日电---中国大型造船企业--中国船舶工业股份有限公司(600150.SS)周二发布业绩报告,上半年实现净利润12.82亿元人民币,同比增长2.73%,增幅继续维持低位.

中国船舶上半年主要财务指标如下:

2011年1-6月 2010年1-6月 同比增长

营业收入(亿元) 144.45 130.38 10.79%

净利润(亿元) 12.82 12.48 2.73%

基本每股收益(元) 1.935 1.884 2.71%

中国船舶周一收报40.58元,近一个月累计下跌14.92%.(完)

参看详情,可点选上海证券交易所网站(here)

--发稿 李宏薇; 审校 乔艳红

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