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市场报道 | 2011年 8月 9日 星期二 09:02 BJT

〔伦敦金属〕LME期铜挫跌近3%,触及5月12日以来低点

路透上海8月9日电---伦敦金属交易所(LME)期铜CMCU3周二触及三个月低点,此前下挫2.7%至每吨8,530美元的5月12日以来最低水准.

LME期镍CMNI3触及近九个月低点,此前下跌1.2%至每吨21,000美元.

LME期锡CMSN3触及11个月低点,此前下挫1.8%至每吨22,100美元.(完)

--编译 吴云凌;审校

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