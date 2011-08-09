《中国股市盘前看点》--8月9日

以下是路透整理的可能影响今日股市表现的重要新闻:

今日看点:

--中国7月居民消费价格指数(CPI)

--美国联邦公开市场委员会(FOMC)召开会议,预计1815GMT宣布利率决议.

**宏观经济及政策面**

--在美国评级调降拖累中国股市大跌後,中国证券报发表社评称,不必对美债危机过分担忧,经过风险快速释放,市场继续大幅下跌动能不足;且因国内稳定的经济增长、良好的上市公司业绩及合理估值,A股持续下跌理由不充分,当前不宜再过分看空.[ID:nCN1885011]

--人民日报分析文章称,对于目前中国A股市场而言,国内经济前景和未来政策取向仍然是市场各方关注的核心.8月可能迎来绩差公司中报的集中发布;解禁高峰的到来以及再度活跃的新股发行,使得市场的资金供求状况仍然难以乐观;若国际市场继续恶化,也或对国内投资者情绪带来难以把握的冲击.

**重点行业和公司**

--一线城市房地产市场在调控下降温得到进一步佐证.中国央行发布报告显示,北京、上海、广东、江苏等一线地区房地产业单位银行结算账户数量环比增速已连续五个季度低于全国平均水平.[ID:nCN1885207]

--自铁道部内部人士获悉,鉴于京沪高铁故障率过高,其中一家车辆生产商--长春轨道客车公司为京沪高铁提供CRH380BL车型的生产线已被停产整顿.长春轨道客车的母公司为上市公司中国北车601299.SS.

--招商银行(3968.HK)(600036.SS)发布业绩快报称,根据中国会计准则编制且未经审计的数据显示,上半年该行实现净利润185亿元人民币,同比增长40.12%.[ID:nCN1885019]

--中国船舶(600150.SS)发布业绩报告,上半年实现净利润12.82亿元人民币,同比增长2.73%,增幅继续维持低位.[ID:nCN1885215]

--万科A(000002.SZ)公布,上半年实现净利润29.8亿元,同比增长5.9%,增速较一季度的7%进一步放慢.[ID:nCN1885141]

--中兴通讯(0763.HK)(000063.SZ)称,今年上半年手机出货量达3,500万部,其中智能手机销量同比增长400%.[ID:nCH0072271]

**海外动向**

--美国股市暴跌,标普500指数重挫超过6%,美国丧失AAA信贷评等後令市场与日俱增的经济衰退担忧加剧.市场出现恐慌性抛盘,成交放量,导致标普500指数录得2008年12月以来最大单日跌幅,该指数中的所有成份股均跌至平盘之下.道琼工业指数重挫634.76点,或5.55%,报10,809.85点.[.NCN]

**关键点位**

--沪综指.SSEC测试2,500点的支撑位.(完)