《独家新闻》美国参议院对标普下调美国债信评级展开调查(更新版)

《中国国债发行日程表》--2月6日
以下为中国即将或正在发行的国债: 发行主体 规模 期限 票面利率 债券类型 发行时间 上市时间 (亿元人民 币) 财政部 *100 91天 *2.5921% 贴现国债 *2/6 *2/8 财政部 *200 1年 周三招标 新发附息国债 *2/9 *2/13 财政部 *200 10年 周三招标 新发附息国债 *2/9 *2/13 财政部 -- 91天 2月10日招标 贴现国债 -- -- 财政部
(本文由路透中文网编译提供)
(新增细节)
路透华盛顿8月8日电---美国参议院银行业委员会一名助理周一告诉路透，该委员会开始对标准普尔上周下调美国信用评级一事进行调查。
这名助理说，调查小组在收集有关标普此举的信息，但尚未决定是否就下调评级举行听证会。
这名助理表示，尚未展开正式调查，但会考虑各种可能的选择。
因担心负债14.3万亿美元的美国政府无力实现削减4万亿美元赤字的长期目标，上周五晚间，标普将美国主权信用评级由AAA下调一个等级至AA+。
不过，经过民主党人和共和党人激烈的抗争，国会和奥巴马总统近期协商出台了一份10年期的削减赤字计划，这可能减赤额度仅略高于2万亿美元。
美国参议院银行委员会主席蒂姆・约翰逊(Tim Johnson)在一份声明中称，标普做出的是“不负责任的举动”，可能带来深远影响。(完)
编译：高虹 发稿：王燕焜
以下为中国即将或正在发行的国债: 发行主体 规模 期限 票面利率 债券类型 发行时间 上市时间 (亿元人民 币) 财政部 *100 91天 *2.5921% 贴现国债 *2/6 *2/8 财政部 *200 1年 周三招标 新发附息国债 *2/9 *2/13 财政部 *200 10年 周三招标 新发附息国债 *2/9 *2/13 财政部 -- 91天 2月10日招标 贴现国债 -- -- 财政部
路透上海2月6日 - 中国齐鲁银行、洛阳银行等机构公布2017年同业存单发行计划，至 此，已有321家银行公布今年同业存单发行计划，合计规模137,034亿元人民币。 不包括上海自贸区同业存单，2016年有507家银行公布同业存单发行计划，累计规模90, 710.6亿元。 以下为各家银行2017年的同业存单发行额度明细（单位：亿元）： 发行主体 发行额度 主体评级 -------------------------------------------- 江苏银行 4,000 AAA 南充商行 500 AA+ 柳州银行 200 AA 上海银行 3,000 AAA 桐庐农商行 15 A+ 浙江富阳农商行 30 AA-
标售日 发行种类 宣布日 结算日 02/06/2017 13周和26周期国库券 02/02/2017 02/09/2017 02/07/2017 四周期国库券 02/06/2017 02/09/2017 02/07/2017 三年期公债 02/01/2017 02/15/2017 02/08/2017 10年期公债 02/01/2017 02/15/2017