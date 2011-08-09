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市场报道 | 2011年 8月 9日 星期二 09:11 BJT

〔国际油市〕美国原油期货跌至每桶78美元附近,为2010年9月以来最低

路透新加坡8月9日电---美国原油期货周二跌至近每桶78美元的10个月低位,此前美国债信评级下调令市场愈发担忧经济活动放缓和能源需求减弱.

美国原油期货盘中一度下跌3美元至每桶78.31美元.0100GMT报78.42美元.(完)

--编译 洪曦;审校 隋芬

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