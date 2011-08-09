〔中国股市〕扩容应考虑市场承受力,应开辟资金供给新源头--人民日报

路透北京8月9日电---针对当前股市的低迷状况,人民日报近日引述专家建议,股市扩容应适当考虑市场承受能力,给市场休养生息的机会,同时扩容也应"双向"进行,在资金供给上开辟新源头.

今年以来,受制于流动性收缩等因素,沪深股市走势乏力.虽然与前两三年相比,市场没有出现大幅下跌,但整体氛围却越来越冷清.近两日,中国股市沪综指.SSEC受外围市场脱累,自上周五起连日大挫.

人民日报援引分析人士并称,市场对于货币政策下半年出现转向的期望将落空,在货币政策依然维持紧缩的情况下,未来股市资金面出现根本性改善的可能性很小.

专家建议,在开辟资金新源头方面,如可通过政策鼓励养老金和保险资金入市,在支持资本市场快速发展的同时,也能够实现国民财富的"保值增值".

报导引述数据显示,7月份两市共有20只新股发行,募集资金合计122.76亿元人民币,发行家数量和募资规模双双创出了年内月度新低.从6月以来,首次公开发行(IPO)融资规模已连续两个月出现环比下滑.

而且,值得注意的是,6月以後的新股发行市盈率已经普遍降到30倍左右,新股"打折卖"都乏人问津,与去年新股发行动辄上百倍市盈率形成鲜明对比.

跌跌不休的中国股市已经引起多方关注,中国证券报周二发表社评称,不必对美债危机过分担忧,经过风险快速释放,市场继续大幅下跌动能不足;且因国内稳定的经济增长、良好的上市公司业绩及合理估值,A股持续下跌理由不充分,当前不宜再过分看空.[ID:nCN1885011](完)