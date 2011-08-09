版本:
中国
市场报道 | 2011年 8月 9日 星期二 09:05 BJT

〔全球金融市场〕美国标普500指数期货跌1%,公债期货攀升

路透新加坡8月9日电---美国标普500指数期货周二跌1%,美国公债期货攀升.(完)

更多 市场报道

热门文章

编辑推荐

文章推荐