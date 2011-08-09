〔中国新股〕方正证券将于周三起在上海证交所上市交易

路透上海8月9日电---瑞士信贷CSGN.VX的中方合作夥伴--方正证券周二公告称,本次网上发行的8.25亿股A股将于周三(10日)起在上海证券交易所上市交易.

方正证券本次首次公开发行(IPO)数量为15亿股,发行价3.90元人民币/股,筹资总额达58.5亿元,为今年来中国A股IPO市场第三大规模的筹资案例.此前华锐风电(601558.SS)和庞大集团(601258.SS)分别通过IPO筹资94.59亿元和63亿元,名列今年来筹资规模前两位.

平安证券和中信证券(600030.SS)担任方正证券本次IPO的联合主承销商;方正证券与瑞信合资组建的投行--瑞信方正证券,则担任本次IPO的财务顾问.

本次IPO前,方正证券注册资本46亿元.2011年上半年该公司实现营业收入9.66亿元,归属于发行人股东的净利润2.88亿元,分别同比下降1.99%和12.75%.因行业竞争加剧,佣金率出现一定程度下滑,以及扩张期营业成本上升等.

中国证券业协会尚未公布2010年国内券商行业排名.根椐其2009年的数据,方正证券的净资产、净资本和净利润排名在第16位或第17位,与长江证券(000783.SZ),兴业证券(601377.SS),宏源证券000562.SZ等实力相近.瑞信方正去年股票债券总承销额在国内排名第17位.(完)