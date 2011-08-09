〔中国新股〕方正证券将于周三起在上海证交所上市交易

国际油市：美国制裁伊朗提振油价小涨，但美国产量上升抑制涨势
能源服务企业贝克休斯(Baker Hughes) 周五表示，2月3日当周，美国活跃钻机数量增加17座，总数达到583座，为2015年10月以来最高。(完)
路透上海8月9日电---瑞士信贷CSGN.VX的中方合作夥伴--方正证券周二公告称,本次网上发行的8.25亿股A股将于周三(10日)起在上海证券交易所上市交易.
方正证券本次首次公开发行(IPO)数量为15亿股,发行价3.90元人民币/股,筹资总额达58.5亿元,为今年来中国A股IPO市场第三大规模的筹资案例.此前华锐风电(601558.SS)和庞大集团(601258.SS)分别通过IPO筹资94.59亿元和63亿元,名列今年来筹资规模前两位.
平安证券和中信证券(600030.SS)担任方正证券本次IPO的联合主承销商;方正证券与瑞信合资组建的投行--瑞信方正证券,则担任本次IPO的财务顾问.
本次IPO前,方正证券注册资本46亿元.2011年上半年该公司实现营业收入9.66亿元,归属于发行人股东的净利润2.88亿元,分别同比下降1.99%和12.75%.因行业竞争加剧,佣金率出现一定程度下滑,以及扩张期营业成本上升等.
中国证券业协会尚未公布2010年国内券商行业排名.根椐其2009年的数据,方正证券的净资产、净资本和净利润排名在第16位或第17位,与长江证券(000783.SZ),兴业证券(601377.SS),宏源证券000562.SZ等实力相近.瑞信方正去年股票债券总承销额在国内排名第17位.(完)
--发稿 李宏薇; 审校 张喜良
能源服务企业贝克休斯(Baker Hughes) 周五表示，2月3日当周，美国活跃钻机数量增加17座，总数达到583座，为2015年10月以来最高。(完)
纽约 当日 今年来 2016年 最新报价 上收市价 涨跌% 涨跌% 收市价 欧元/美元 1.0782 1.0781 +0.01 +2.56 1.0513 美元/日圆 112.27 112.70 -0.38 -3.94 116.87 欧元/日圆 121.09 121.49 -0.33 -1.66 123.14 美元/瑞郎 0.9917 0.9924 -0.07 -2.56 1.0178 英镑/美元 1.2491 1.2485 +0.05 +1.26 1.2336 美元/加元 1.3018 1.3022 -0.03 -3.07 1.3430 美元/离岸人民币 6.7988 6.8003 -0.02 -2.49 6.9726 澳元/美元
经济指标 时段 最新值 前月(季)值 下次公布时间 商品及服务贸易收支(经季节调整,以当前价格计算)* 3月2日 商品及服务收支(亿澳元) 12月 顺差35.11 顺差20.40 出口(较前月) +5% +8.0% 进口(较前月) +1% 持平 零售销售(经季节调整,以当前价格计算)