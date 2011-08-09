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亚洲 | 2011年 8月 9日 星期二 09:04 BJT

〔中国股市〕周一融资买入较前日增逾近三成,紫金矿业交易活跃

路透北京8月9日电---据中国沪深两市证券交易所公开信息显示,周一融资买入额为

161,803万元人民币,较上交易日增加27.9%.标的证券紫金矿业(601899.SS)融资买入额

达9,237万元,居沪市首位.

融资及融券信用交易情况如下:

融资馀额(万元) 融资买入额(万元) 融券馀额(万元)

上海证券交易所 1,996,595 106,917 8,455

深圳证券交易所 1,250,608 54,886 15,275(完)

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--发稿 尹嫄婷; 审校 乔艳红

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