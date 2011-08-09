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亚洲 | 2011年 8月 9日 星期二 09:09 BJT

《外汇动态》见到韩国当局在1,090上方卖出美元兑韩元--交易员

0055GMT--交易员称,发现韩国外汇当局正在1,090上方卖出美元兑韩元KRW=KFTC,以限制该货币对的涨幅.

美元兑韩元上涨0.8%至1,090.9,当地市场开盘时为1,088.5,高于120日移动均线切入位1,087.4,盘中最高升至5月25日以来的高位1,096.0.

但是部分交易员称尚未发现干预行动,并补充道,出口商争相逢高卖出美元兑韩元.

美元兑韩元14日相对强弱指标(RSI)涨至70关键水准上方,表明该货币对处于超买区域.(完)

--编译 兰秀娟;审校 隋芬

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