《中国报摘》--其他报纸重要消息8月9日(II)

**证券时报**

--从7月初开始,白糖价格急剧上涨,创下历史新高.商务部市场运行调节司处长刘宏全表示,过高的糖价不能持续,政府会视市场供求情况,择机调控.实现保持供应、稳定价格的调控目标.

--国泰君安将很快不再是券商对冲集合理财舞台的唯一主角.据悉,包括东方证券、招商证券(600999.SS)、长江证券(000783.SZ)和浙商证券在内的多家券商,日前已向证监会申报发行对冲交易产品.业内人士指出,在今年市场震荡的情况下,执行对冲交易策略的集合理财有望为券商资管赢得市场优势.

**经济参考报**

--工信部发布文件显示,新一代宽带无线移动通信网"十二五"(2011-2015年)的五大课题确定,为LTE(长期演进技术)及LTE-Advanced研发和产业化,移动互联网及业务应用开发,物联网等,专家称这预示中国下一代互联网可能进入正式部署前的冲刺阶段,五大课题或成为新的产业机会.(完)

注:路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性.

--整理 冉莹/宿泱韫; 审校 丁淑琴

注:路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性.

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