《中国报摘》--其他报纸重要消息8月9日(II)

国际油市：美国制裁伊朗提振油价小涨，但美国产量上升抑制涨势
能源服务企业贝克休斯(Baker Hughes) 周五表示，2月3日当周，美国活跃钻机数量增加17座，总数达到583座，为2015年10月以来最高。(完)
**证券时报**
--从7月初开始,白糖价格急剧上涨,创下历史新高.商务部市场运行调节司处长刘宏全表示,过高的糖价不能持续,政府会视市场供求情况,择机调控.实现保持供应、稳定价格的调控目标.
--国泰君安将很快不再是券商对冲集合理财舞台的唯一主角.据悉,包括东方证券、招商证券(600999.SS)、长江证券(000783.SZ)和浙商证券在内的多家券商,日前已向证监会申报发行对冲交易产品.业内人士指出,在今年市场震荡的情况下,执行对冲交易策略的集合理财有望为券商资管赢得市场优势.
**经济参考报**
--工信部发布文件显示,新一代宽带无线移动通信网"十二五"(2011-2015年)的五大课题确定,为LTE(长期演进技术)及LTE-Advanced研发和产业化,移动互联网及业务应用开发,物联网等,专家称这预示中国下一代互联网可能进入正式部署前的冲刺阶段,五大课题或成为新的产业机会.(完)
注:路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性.
--整理 冉莹/宿泱韫; 审校 丁淑琴
注:路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性.
中国报摘 [PRESS-CN-CMN]
香港报摘/社评/财经评论 [PRESS-HK-CMN]
台湾报摘 [PRESS-TW-CMN]
能源服务企业贝克休斯(Baker Hughes) 周五表示，2月3日当周，美国活跃钻机数量增加17座，总数达到583座，为2015年10月以来最高。(完)
纽约 当日 今年来 2016年 最新报价 上收市价 涨跌% 涨跌% 收市价 欧元/美元 1.0782 1.0781 +0.01 +2.56 1.0513 美元/日圆 112.27 112.70 -0.38 -3.94 116.87 欧元/日圆 121.09 121.49 -0.33 -1.66 123.14 美元/瑞郎 0.9917 0.9924 -0.07 -2.56 1.0178 英镑/美元 1.2491 1.2485 +0.05 +1.26 1.2336 美元/加元 1.3018 1.3022 -0.03 -3.07 1.3430 美元/离岸人民币 6.7988 6.8003 -0.02 -2.49 6.9726 澳元/美元
经济指标 时段 最新值 前月(季)值 下次公布时间 商品及服务贸易收支(经季节调整,以当前价格计算)* 3月2日 商品及服务收支(亿澳元) 12月 顺差35.11 顺差20.40 出口(较前月) +5% +8.0% 进口(较前月) +1% 持平 零售销售(经季节调整,以当前价格计算)