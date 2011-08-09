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市场报道 | 2011年 8月 9日 星期二 09:28 BJT

〔中国期市〕上海期铜重挫6%,触及跌停

路透上海8月9日电---上海期货交易所金属期货周二重挫,尾随海外市场跌势;指标期铜SCFcv1、期铝SAFcv1及期锌SZNcv1均暴跌6%,并触及跌停水准.

上海期胶SNRF2开盘下挫5.8%,期铅SPBcv1重跌5.4%.(完)

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