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市场报道 | 2011年 8月 9日 星期二 09:16 BJT

〔日本经济〕日央行总裁白川方明:更加强烈需要关注日本经济风险

路透东京8月9日电---日本央行总裁白川方明:

* 更加强烈需要关注日本经济风险

* 海外经济存在很大风险.(完)

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