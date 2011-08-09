《中国债券市场每日交易备忘》--8月9日

国际油市：美国制裁伊朗提振油价小涨，但美国产量上升抑制涨势
能源服务企业贝克休斯(Baker Hughes) 周五表示，2月3日当周，美国活跃钻机数量增加17座，总数达到583座，为2015年10月以来最高。(完)
(欲浏览《中国金融市场本周资金面影响因素一览》,请点选[CN-FUND-STX-DBT-CFACT])
一、新债招标:
中国人民银行20亿元人民币一年期央票上午招标,预计中标收益率将持平于3.4982%
中国重汽集团17亿元一年期短期融资券簿记建档(主体评级AA+),中信银行主承销
韵升控股集团5亿元一年期短融簿记建档(主体评级AA-),建设银行主承销
大连装备制造10亿元一年期短融簿记建档(主体评级AA+),兴业银行主承销
广东水电二局3亿元一年期短融簿记建档(主体评级AA-),光大银行主承销
江苏镇江发电公司6亿元一年期短融簿记建档(主体评级AA),民生银行主承销
内蒙古伊泰集团45亿元五年期中期票据簿记建档(主体评级AA+),中国银行主承销
==============================================================================
二、新债上市:
成都银行24亿元10年期发行人选择权(5+5)固息次级债1120005,票面利率7.00%
深圳燃气(601139.SS)3亿元一年期短融1181347,票面利率6.16%
中国黄金集团15亿元三年期中票1182215,票面利率5.62%
中国海运集团40亿元七年期中票1182216,票面利率5.85%
==============================================================================
三、缴款:
国家开发银行200亿元10年期固息债110244,票面利率4.90%
铁道部200亿元90天期超短期融资券1184007,票面利率5.55%
==============================================================================
四、还本付息:
中牧股份(600195.SS)4亿元一年期短融1081256到期兑付,票面利率3.27%
包钢稀土(600111.SS)4亿元一年期短融1081257到期兑付,票面利率3.40%
新疆兵团国有资产公司6亿元一年期短融1081258到期兑付,票面利率3.08%
上虞交通投资公司8亿元15年期固息债078042付息,票面利率5.73%
德州城投7亿元七年期投资人选择权(5+2)1080089付息,票面利率5.71%
中国铝业(2600.HK)(601600.SS)10亿元五年期中期票据1082132付息,票面利率3.86%
=============================================================================
五、即将公布的经济数据及重要财经事件:
--国家统计局副局长谢鸿光撰文称,从当前及今後一个时期看,中国经济增长的动力仍
然强劲,经济增速快速回落的风险比较小;而投资也可望继续保持较快增长.[ID:nCN1885171]
--中国国家统计局今日发布7月工业生产者出厂价格指数(PPI) (2011年6月7.1%)
7月居民消费价格指数(CPI) (2011年6月6.4%)
1-7月固定资产投资 (2011年1-6月25.6%)
7月社会消费品零售总额 (2011年6月17.7%)
7月工业增加值 (2011年6月15.1%)
中国海关8/10公布7月进出口贸易数据
==============================================================================(完)
--整理 李宏薇/冉莹; 审校 曲伟治
能源服务企业贝克休斯(Baker Hughes) 周五表示，2月3日当周，美国活跃钻机数量增加17座，总数达到583座，为2015年10月以来最高。(完)
纽约 当日 今年来 2016年 最新报价 上收市价 涨跌% 涨跌% 收市价 欧元/美元 1.0782 1.0781 +0.01 +2.56 1.0513 美元/日圆 112.27 112.70 -0.38 -3.94 116.87 欧元/日圆 121.09 121.49 -0.33 -1.66 123.14 美元/瑞郎 0.9917 0.9924 -0.07 -2.56 1.0178 英镑/美元 1.2491 1.2485 +0.05 +1.26 1.2336 美元/加元 1.3018 1.3022 -0.03 -3.07 1.3430 美元/离岸人民币 6.7988 6.8003 -0.02 -2.49 6.9726 澳元/美元
经济指标 时段 最新值 前月(季)值 下次公布时间 商品及服务贸易收支(经季节调整,以当前价格计算)* 3月2日 商品及服务收支(亿澳元) 12月 顺差35.11 顺差20.40 出口(较前月) +5% +8.0% 进口(较前月) +1% 持平 零售销售(经季节调整,以当前价格计算)