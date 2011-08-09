《中国债券市场每日交易备忘》--8月9日

(欲浏览《中国金融市场本周资金面影响因素一览》,请点选[CN-FUND-STX-DBT-CFACT])

一、新债招标:

中国人民银行20亿元人民币一年期央票上午招标,预计中标收益率将持平于3.4982%

中国重汽集团17亿元一年期短期融资券簿记建档(主体评级AA+),中信银行主承销

韵升控股集团5亿元一年期短融簿记建档(主体评级AA-),建设银行主承销

大连装备制造10亿元一年期短融簿记建档(主体评级AA+),兴业银行主承销

广东水电二局3亿元一年期短融簿记建档(主体评级AA-),光大银行主承销

江苏镇江发电公司6亿元一年期短融簿记建档(主体评级AA),民生银行主承销

内蒙古伊泰集团45亿元五年期中期票据簿记建档(主体评级AA+),中国银行主承销

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二、新债上市:

成都银行24亿元10年期发行人选择权(5+5)固息次级债1120005,票面利率7.00%

深圳燃气(601139.SS)3亿元一年期短融1181347,票面利率6.16%

中国黄金集团15亿元三年期中票1182215,票面利率5.62%

中国海运集团40亿元七年期中票1182216,票面利率5.85%

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三、缴款:

国家开发银行200亿元10年期固息债110244,票面利率4.90%

铁道部200亿元90天期超短期融资券1184007,票面利率5.55%

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四、还本付息:

中牧股份(600195.SS)4亿元一年期短融1081256到期兑付,票面利率3.27%

包钢稀土(600111.SS)4亿元一年期短融1081257到期兑付,票面利率3.40%

新疆兵团国有资产公司6亿元一年期短融1081258到期兑付,票面利率3.08%

上虞交通投资公司8亿元15年期固息债078042付息,票面利率5.73%

德州城投7亿元七年期投资人选择权(5+2)1080089付息,票面利率5.71%

中国铝业(2600.HK)(601600.SS)10亿元五年期中期票据1082132付息,票面利率3.86%

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五、即将公布的经济数据及重要财经事件:

--国家统计局副局长谢鸿光撰文称,从当前及今後一个时期看,中国经济增长的动力仍

然强劲,经济增速快速回落的风险比较小;而投资也可望继续保持较快增长.[ID:nCN1885171]

--中国国家统计局今日发布7月工业生产者出厂价格指数(PPI) (2011年6月7.1%)

7月居民消费价格指数(CPI) (2011年6月6.4%)

1-7月固定资产投资 (2011年1-6月25.6%)

7月社会消费品零售总额 (2011年6月17.7%)

7月工业增加值 (2011年6月15.1%)

中国海关8/10公布7月进出口贸易数据

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