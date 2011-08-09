国际油市：美国制裁伊朗提振油价小涨，但美国产量上升抑制涨势
能源服务企业贝克休斯(Baker Hughes) 周五表示，2月3日当周，美国活跃钻机数量增加17座，总数达到583座，为2015年10月以来最高。(完)
路透北京8月9日电---以下为中国国家统计局公布宏观经济指标,以及海关公布外贸进出口
快讯的日程:
公布日期 经济指标 数据日期
8月
8/9 工业生产者出厂价格指数(PPI) 7月
居民消费价格指数(CPI) 7月
固定资产投资 7月
社会消费品零售总额 7月
工业增加值 7月
8/10 进出口贸易数据 7月
8/18 统计局发布房地产价格统计信息 7月
8/27 规模以上工业企业利润 1-7月
9月
9/9 工业生产者出厂价格指数(PPI) 8月
居民消费价格指数(CPI) 8月
固定资产投资 8月
社会消费品零售总额 8月
工业增加值 8月
9/10 进出口贸易数据 8月
9/18 统计局发布房地产价格统计信息 8月
9/27 规模以上工业企业利润 1-8月
10月
10/13 企业景气状况季度报告 9月
10/13 企业家信心指数季度报告 9月
10/13 进出口贸易数据 9月
10/14 工业生产者出厂价格指数(PPI) 9月
居民消费价格指数(CPI) 9月
10/18 前三季度国民经济运行情况新闻发布会
其中:
固定资产投资 9月
社会消费品零售总额 9月
工业增加值 9月
10/18 统计局发布房地产价格统计信息 9月
10/27 规模以上工业企业利润 1-9月
11月
11/9 工业生产者出厂价格指数(PPI) 10月
居民消费价格指数(CPI) 10月
固定资产投资 10月
社会消费品零售总额 10月
工业增加值 10月
11/10 进出口贸易数据 10月
11/18 统计局发布房地产价格统计信息 10月
11/27 规模以上工业企业利润 1-10月
12月
12/9 工业生产者出厂价格指数(PPI) 11月
居民消费价格指数(CPI) 11月
固定资产投资 11月
社会消费品零售总额 11月
工业增加值 11月
12/10 进出口贸易数据 11月
12/18 统计局发布房地产价格统计信息 11月
12/27 规模以上工业企业利润 1-11月
注:1.本表中的公布日期为国家统计局初步计划,如有变化将及时更新.
详情请查看国家统计局网站
2.主要工业品出厂价格每月11日、26日公布;大中城市主要食品价格每月
4日、14日、24日公布,法定节假日顺延.
3.由中国人民银行公布的货币供应量,以及
商务部公布的外商直接投资数据一般于每月10日-15日出炉.
4.规模以上工业企业利润:从2011年起,全国规模以上工业企业起点标准由
原来的年主营业务收入500万元提高到年主营业务收入2,000万元.且为全
国范围的全面调查,不再有24个地区数和全国数之区别.(完)
--整理 苏丹
能源服务企业贝克休斯(Baker Hughes) 周五表示，2月3日当周，美国活跃钻机数量增加17座，总数达到583座，为2015年10月以来最高。(完)
纽约 当日 今年来 2016年 最新报价 上收市价 涨跌% 涨跌% 收市价 欧元/美元 1.0782 1.0781 +0.01 +2.56 1.0513 美元/日圆 112.27 112.70 -0.38 -3.94 116.87 欧元/日圆 121.09 121.49 -0.33 -1.66 123.14 美元/瑞郎 0.9917 0.9924 -0.07 -2.56 1.0178 英镑/美元 1.2491 1.2485 +0.05 +1.26 1.2336 美元/加元 1.3018 1.3022 -0.03 -3.07 1.3430 美元/离岸人民币 6.7988 6.8003 -0.02 -2.49 6.9726 澳元/美元
经济指标 时段 最新值 前月(季)值 下次公布时间 商品及服务贸易收支(经季节调整,以当前价格计算)* 3月2日 商品及服务收支(亿澳元) 12月 顺差35.11 顺差20.40 出口(较前月) +5% +8.0% 进口(较前月) +1% 持平 零售销售(经季节调整,以当前价格计算)