《全球重要经济事件一览表》--8月9日-8月16日

国际油市：美国制裁伊朗提振油价小涨，但美国产量上升抑制涨势
能源服务企业贝克休斯(Baker Hughes) 周五表示，2月3日当周，美国活跃钻机数量增加17座，总数达到583座，为2015年10月以来最高。(完)
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8月9日(二)
华盛顿--美国联邦储备理事会(美联储,FED)联邦公开市场委员会(FOMC)举行为期一天的利率会议,1815公布利率决定和政策声明.
华盛顿--能源资料协会(EIA)公布月度全球石油供需预估.
8月10日(三)
东京--日本央行公布7月11日货币政策会议记录.
阿姆斯特丹--荷兰财长和总务部官员将与国会就希腊救助计划进行讨论(1130).
伦敦--英国央行公布季度通胀报告.
奥斯陆--挪威央行举行议息会议,宣布利率决定(1200)并举行记者会(1245).
巴黎--国际能源署(IEA)公布月度石油市场报告(0800).
8月11日(四)
法兰克福--欧洲央行(ECB)公布月度公报(0800).
8月12日(五)
纽约--纽约联邦储备银行总裁杜德利参加关于地区经济状况的简布会(1400).
8月14日(日)
悉尼--世界银行行长佐利克在亚洲协会澳亚中心年度晚宴发表演讲(0930).
8月15日(一)
阿拉巴马州佛罗伦萨--亚特兰大联邦储备银行总裁洛克哈特将在佛罗伦萨扶轮社和大肖尔斯/谢菲尔德地区(Greater Shoals/Sheffield)扶轮社就美国经济讲话(1700).
挪威莫尔德(MOLDE)--挪威央行副总裁Jan F.Qvigstad将就该行西北地区工作网络讲话.
8月16日(二)
悉尼--澳洲央行公布2011年8月货币政策会议记录(0130).
堪培拉--世界银行行长佐利克和澳洲国库部长斯万将联合召开媒体会(0030).
注:路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻.(完)
--编译 洪曦;审校 杜明霞
能源服务企业贝克休斯(Baker Hughes) 周五表示，2月3日当周，美国活跃钻机数量增加17座，总数达到583座，为2015年10月以来最高。(完)
纽约 当日 今年来 2016年 最新报价 上收市价 涨跌% 涨跌% 收市价 欧元/美元 1.0782 1.0781 +0.01 +2.56 1.0513 美元/日圆 112.27 112.70 -0.38 -3.94 116.87 欧元/日圆 121.09 121.49 -0.33 -1.66 123.14 美元/瑞郎 0.9917 0.9924 -0.07 -2.56 1.0178 英镑/美元 1.2491 1.2485 +0.05 +1.26 1.2336 美元/加元 1.3018 1.3022 -0.03 -3.07 1.3430 美元/离岸人民币 6.7988 6.8003 -0.02 -2.49 6.9726 澳元/美元
经济指标 时段 最新值 前月(季)值 下次公布时间 商品及服务贸易收支(经季节调整,以当前价格计算)* 3月2日 商品及服务收支(亿澳元) 12月 顺差35.11 顺差20.40 出口(较前月) +5% +8.0% 进口(较前月) +1% 持平 零售销售(经季节调整,以当前价格计算)