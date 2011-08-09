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亚洲 | 2011年 8月 9日 星期二 09:43 BJT

《全球重要经济事件一览表》--8月9日-8月16日

(除特别说明外,均为GMT时间)

8月9日(二)

华盛顿--美国联邦储备理事会(美联储,FED)联邦公开市场委员会(FOMC)举行为期一天的利率会议,1815公布利率决定和政策声明.

华盛顿--能源资料协会(EIA)公布月度全球石油供需预估.

8月10日(三)

东京--日本央行公布7月11日货币政策会议记录.

阿姆斯特丹--荷兰财长和总务部官员将与国会就希腊救助计划进行讨论(1130).

伦敦--英国央行公布季度通胀报告.

奥斯陆--挪威央行举行议息会议,宣布利率决定(1200)并举行记者会(1245).

巴黎--国际能源署(IEA)公布月度石油市场报告(0800).

8月11日(四)

法兰克福--欧洲央行(ECB)公布月度公报(0800).

8月12日(五)

纽约--纽约联邦储备银行总裁杜德利参加关于地区经济状况的简布会(1400).

8月14日(日)

悉尼--世界银行行长佐利克在亚洲协会澳亚中心年度晚宴发表演讲(0930).

8月15日(一)

阿拉巴马州佛罗伦萨--亚特兰大联邦储备银行总裁洛克哈特将在佛罗伦萨扶轮社和大肖尔斯/谢菲尔德地区(Greater Shoals/Sheffield)扶轮社就美国经济讲话(1700).

挪威莫尔德(MOLDE)--挪威央行副总裁Jan F.Qvigstad将就该行西北地区工作网络讲话.

8月16日(二)

悉尼--澳洲央行公布2011年8月货币政策会议记录(0130).

堪培拉--世界银行行长佐利克和澳洲国库部长斯万将联合召开媒体会(0030).

注:路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻.(完)

--编译 洪曦;审校 杜明霞

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