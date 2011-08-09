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中国市场报道 | 2011年 8月 9日 星期二 09:31 BJT

〔中国股市〕沪综指开盘续挫2.3%,美国债信评级调降利空继续发酵

路透北京8月9日电---中国股市沪综指周二开盘续挫2.3%,受隔夜美股暴跌及美国债信评级调降利空继续发酵拖累.

沪综指.SSEC开盘报2,468.03点,跌58.78点,或2.33%.

保持逾60年标普最高评等的美国长期债务评级上周末突遭调降,直接搅翻亚洲金融市场,大陆股市亦同现"黑色星期一".周一沪综指收跌3.79%,创近九个月来最大单日跌幅.[ID:nCN1882495]

美国股市周一暴跌,标普500指数重挫超过6%,美国丧失AAA信贷评等後令市场与日俱增的经济衰退担忧加剧.市场出现恐慌性抛盘,成交放量,导致标普500指数录得2008年12月以来最大单日跌幅,该指数中的所有成份股均跌至平盘之下.道琼工业指数重挫634.76点,或5.55%,报10,809.85点.[.NCN](完)

--发稿 康熙泽/周晓峰; 审校 张喜良

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