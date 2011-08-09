〔中国股市〕沪综指开盘续挫2.3%,美国债信评级调降利空继续发酵

中国股市：沪深300指数期货主力6月合约早盘一度跌停，疑遭“乌龙指”
路透北京5月31日 - 中国股市周二早盘大幅反弹，不过沪深300指数期货主力6月合约IF1606 在10点42分左右一度触及跌停，但随后该合约即快速回升，早盘收涨2.96%。市场人士怀疑这可能是该合约遭遇“乌龙指”所致。
路透北京8月9日电---中国股市沪综指周二开盘续挫2.3%,受隔夜美股暴跌及美国债信评级调降利空继续发酵拖累.
沪综指.SSEC开盘报2,468.03点,跌58.78点,或2.33%.
保持逾60年标普最高评等的美国长期债务评级上周末突遭调降,直接搅翻亚洲金融市场,大陆股市亦同现"黑色星期一".周一沪综指收跌3.79%,创近九个月来最大单日跌幅.[ID:nCN1882495]
美国股市周一暴跌,标普500指数重挫超过6%,美国丧失AAA信贷评等後令市场与日俱增的经济衰退担忧加剧.市场出现恐慌性抛盘,成交放量,导致标普500指数录得2008年12月以来最大单日跌幅,该指数中的所有成份股均跌至平盘之下.道琼工业指数重挫634.76点,或5.55%,报10,809.85点.[.NCN](完)
--发稿 康熙泽/周晓峰; 审校 张喜良
路透北京5月31日 - 中国股市周二早盘大幅反弹，不过沪深300指数期货主力6月合约IF1606 在10点42分左右一度触及跌停，但随后该合约即快速回升，早盘收涨2.96%。市场人士怀疑这可能是该合约遭遇“乌龙指”所致。
路透上海4月13日 - 中国股市沪综指周三早盘收升逾2%，并创三个月盘中新高。分析师指出，中国贸易数据转暖，经济向好发展继续得到验证，以及受海外大宗商品价格上升带动，国内钢铁、煤炭等大宗商品股票纷纷上扬，再加上券商等非银金融股的反弹，大盘早盘出现放量跳涨。
路透上海3月8日 - 中国股市沪综指周二早盘下跌逾2%。分析师指出，大盘在连涨五天后，上升动能减弱，获利回吐压力加大，投资者操作策略趋同，使得大盘早市迅速回调。