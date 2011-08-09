《欧美金融市场假期一览表》--8月9日-12月31日

中国经济：昆仑新水源8.4亿PPP资产证券化项目落地，为国内首单--报载
路透上海2月6日 - 中国证券报周一报导，新疆昆仑新水源科技作为发起人的8.4亿元人民币PPP资产证券化项目日前落地，为国内首单，发行场所为机构间私募产品报价与服务系统。
欧洲和美国金融市场假期如下:
8月29日(周一)--英国
9月 5日(周一)--加拿大、美国
10月10日(周一)--加拿大
11月24日(周四)--美国
12月26日(周一)--加拿大、美国、法国、德国、瑞士、英国
12月27日(周二)--英国
注:具体市场休假安排,将在节前另发客户通告.(完)
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--整理 王翔琼
路透上海2月6日 - 中国证券报周一报导，新疆昆仑新水源科技作为发起人的8.4亿元人民币PPP资产证券化项目日前落地，为国内首单，发行场所为机构间私募产品报价与服务系统。
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