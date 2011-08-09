《欧美金融市场假期一览表》--8月9日-12月31日

中国经济：昆仑新水源8.4亿PPP资产证券化项目落地，为国内首单--报载

路透上海2月6日 - 中国证券报周一报导，新疆昆仑新水源科技作为发起人的8.4亿元人民币PPP资产证券化项目日前落地，为国内首单，发行场所为机构间私募产品报价与服务系统。