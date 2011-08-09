《亚洲金融市场假期一览表》--8月9日-12月31日

国际油市：美国制裁伊朗提振油价小涨，但美国产量上升抑制涨势
能源服务企业贝克休斯(Baker Hughes) 周五表示，2月3日当周，美国活跃钻机数量增加17座，总数达到583座，为2015年10月以来最高。(完)
亚洲金融市场假期如下:
8月 9日(周二)--新加坡
8月12日(周五)--泰国
8月15日(周一)--印度、韩国
8月17日(周三)--印尼
8月29日(周一)--印尼、菲律宾
8月30日(周二)--印尼、马来西亚、新加坡
8月31日(周三)--印尼、马来西亚、印度
9月 1日(周四)--印尼
9月 2日(周五)--印尼
9月12日(周一)--中国、台湾、韩国
9月13日(周二)--香港、韩国
9月16日(周五)--马来西亚
9月19日(周一)--日本
9月23日(周五)--日本
10月 3日(周一)--中国、韩国
10月 4日(周二)--中国
10月 5日(周三)--中国、香港
10月 6月(周四)--中国、印度
10月 7日(周五)--中国
10月10日(周一)--日本、台湾
10月24日(周一)--新西兰、泰国
10月26日(周三)--印度、马来西亚、新加坡
11月 1日(周二)--菲律宾
11月 3日(周四)--日本
11月 7日(周一)--马来西亚、新加坡
11月23日(周三)--日本
11月28日(周一)--马来西亚
11月30日(周三)--菲律宾
12月 5日(周一)--泰国
12月12日(周一)--泰国
12月23日(周五)--日本
12月26日(周一)--香港、澳洲、新西兰、新加坡、印尼
12月27日(周二)--香港、澳洲、新西兰
12月30日(周五)--韩国、菲律宾
注:具体市场休假安排,将在节前另发客户通告.(完)
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--整理 王翔琼
能源服务企业贝克休斯(Baker Hughes) 周五表示，2月3日当周，美国活跃钻机数量增加17座，总数达到583座，为2015年10月以来最高。(完)
纽约 当日 今年来 2016年 最新报价 上收市价 涨跌% 涨跌% 收市价 欧元/美元 1.0782 1.0781 +0.01 +2.56 1.0513 美元/日圆 112.27 112.70 -0.38 -3.94 116.87 欧元/日圆 121.09 121.49 -0.33 -1.66 123.14 美元/瑞郎 0.9917 0.9924 -0.07 -2.56 1.0178 英镑/美元 1.2491 1.2485 +0.05 +1.26 1.2336 美元/加元 1.3018 1.3022 -0.03 -3.07 1.3430 美元/离岸人民币 6.7988 6.8003 -0.02 -2.49 6.9726 澳元/美元
经济指标 时段 最新值 前月(季)值 下次公布时间 商品及服务贸易收支(经季节调整,以当前价格计算)* 3月2日 商品及服务收支(亿澳元) 12月 顺差35.11 顺差20.40 出口(较前月) +5% +8.0% 进口(较前月) +1% 持平 零售销售(经季节调整,以当前价格计算)