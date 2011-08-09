〔全球贵金属〕8月8日止SPDR黄金持仓增加,iShares白银持仓减少

国际油市：美国制裁伊朗提振油价小涨，但美国产量上升抑制涨势
能源服务企业贝克休斯(Baker Hughes) 周五表示，2月3日当周，美国活跃钻机数量增加17座，总数达到583座，为2015年10月以来最高。(完)
路透8月9日电---全球最大的黄金上市交易基金(ETF)--SPDR Gold Trust(GLD)周一的黄金持仓量较上日增加1.8%,此间全球最大的白银ETF--iShares Silver Trust(SLV)白银持仓减少1.2%.
以下为两只ETF的持仓量及变化情况:
名称 持仓量(盎司) 日期 持仓量(盎司) 日期 变动 增减%
SPDR 42,115,309.9 8月8日 41,355,739.4 8月5日 759,570.5 1.84%
iShares 317,994,737.3 8月8日 321,843,340.8 8月5日 -3,848,603.5 -1.20%
浏览在纽约和其它交易所上市的ETF黄金持仓详细数据,请点击(www.exchangetradedgold.com/)
浏览ETF白银持仓量的详细内容,请点击:(link.reuters.com/wux96h)(完)
--编译 杜明霞;审校 侯向明
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LME库存变化.....[LME/S1CN]
能源服务企业贝克休斯(Baker Hughes) 周五表示，2月3日当周，美国活跃钻机数量增加17座，总数达到583座，为2015年10月以来最高。(完)
纽约 当日 今年来 2016年 最新报价 上收市价 涨跌% 涨跌% 收市价 欧元/美元 1.0782 1.0781 +0.01 +2.56 1.0513 美元/日圆 112.27 112.70 -0.38 -3.94 116.87 欧元/日圆 121.09 121.49 -0.33 -1.66 123.14 美元/瑞郎 0.9917 0.9924 -0.07 -2.56 1.0178 英镑/美元 1.2491 1.2485 +0.05 +1.26 1.2336 美元/加元 1.3018 1.3022 -0.03 -3.07 1.3430 美元/离岸人民币 6.7988 6.8003 -0.02 -2.49 6.9726 澳元/美元
经济指标 时段 最新值 前月(季)值 下次公布时间 商品及服务贸易收支(经季节调整,以当前价格计算)* 3月2日 商品及服务收支(亿澳元) 12月 顺差35.11 顺差20.40 出口(较前月) +5% +8.0% 进口(较前月) +1% 持平 零售销售(经季节调整,以当前价格计算)