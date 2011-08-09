《新兴市场重要经济事件预告》--8月9日-8月16日

国际油市：美国制裁伊朗提振油价小涨，但美国产量上升抑制涨势
能源服务企业贝克休斯(Baker Hughes) 周五表示，2月3日当周，美国活跃钻机数量增加17座，总数达到583座，为2015年10月以来最高。(完)
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8月9日(二)
菲律宾马卡迪市---菲律宾央行总裁泰谭柯在参议院委员会听证会上,就2012年国家财政预算发表讲话(0100).
首尔--前韩国企划财政部长官尹增铉在国会就近期的经济问题发表演讲.
印尼MANADO--第43届东盟(ASEAN)经济部长会议及相关会议(至8月13日).
雅加达--印尼央行理事会会议.
8月10日(三)
开普敦--南非央行向国会常务委员会简报财政、2011年6月当季报告及年度经济报告.
萨格勒布--克罗地亚货币政策委员会会议.
布达佩斯--匈牙利央行公布7月26日议息会议记录.
墨西哥城--墨西哥央行发布通胀报告.
8月11日(四)
首尔--韩国央行货币政策会议.
贝尔格勒--塞尔维亚央行货币政策会议.
利马--秘鲁央行召开利率会议.
布宜诺斯艾利斯--南美国家联盟(UNASUR)财长和央行总裁会议.
8月12日(五)
布拉格--捷克央行公布8月4日理事会会议记录(0700).
波哥大--哥伦比亚央行公布货币政策会议记录.
8月14日(日)
悉尼--世界银行行长佐利克将在亚洲学会澳亚中心年度晚宴上,以"全球经济发展与前景、亚洲经济情势变化、对澳洲的意涵以及世界银行的角色"为题发表演讲(0930).
8月15日(一)
阿比让--科特迪瓦(象牙海岸)财长Charles Koffi Diby将就今年馀下时间内的预算计划,对投资者和商界人士详述和说明.
约翰内斯堡--南非财长Pravin Gordhan将在第14届年度审计师会议上,以"南非未来五年的经济前景"为题发表讲话.
8月16日(二)
无重要经济事件预告.
注:路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻.(完)
--编译 王翔琼;审校 龚芳
能源服务企业贝克休斯(Baker Hughes) 周五表示，2月3日当周，美国活跃钻机数量增加17座，总数达到583座，为2015年10月以来最高。(完)
纽约 当日 今年来 2016年 最新报价 上收市价 涨跌% 涨跌% 收市价 欧元/美元 1.0782 1.0781 +0.01 +2.56 1.0513 美元/日圆 112.27 112.70 -0.38 -3.94 116.87 欧元/日圆 121.09 121.49 -0.33 -1.66 123.14 美元/瑞郎 0.9917 0.9924 -0.07 -2.56 1.0178 英镑/美元 1.2491 1.2485 +0.05 +1.26 1.2336 美元/加元 1.3018 1.3022 -0.03 -3.07 1.3430 美元/离岸人民币 6.7988 6.8003 -0.02 -2.49 6.9726 澳元/美元
经济指标 时段 最新值 前月(季)值 下次公布时间 商品及服务贸易收支(经季节调整,以当前价格计算)* 3月2日 商品及服务收支(亿澳元) 12月 顺差35.11 顺差20.40 出口(较前月) +5% +8.0% 进口(较前月) +1% 持平 零售销售(经季节调整,以当前价格计算)