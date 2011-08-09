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市场报道 | 2011年 8月 9日 星期二 09:43 BJT

〔国际油市〕布兰特原油跌至六个月低点破百元,美国原油跌至77美元

路透新加坡8月9日电---布兰特原油期货周二跌穿每桶100元水平至六个月低位,之前美国债信评等遭下调加剧市场担忧美国经济活动和能源需求放缓.

布兰特原油期货LCOc1盘中一度下挫3.77美元至每桶99.97美元,为2月8日以来最低日内价格.0129GMT下跌3.19美元至100.55美元.(完)

--编译 洪曦;审校 沈以文

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