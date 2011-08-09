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亚洲 | 2011年 8月 9日 星期二 09:38 BJT

〔韩国汇市〕韩元兑美元跌破1,090关口,因经济担忧加剧引发股市大跌

路透首尔8月9日电---韩元兑美元KRW=周二扩大跌幅,跌至逾两个月来最低,因对全球经济的担忧加剧,投资者纷纷抛售诸如亚洲股票等风险资产.

0100GMT,韩元兑美元KRW=KFTC报1,091.0,较周一当地尾盘的1,082.5下跌0.8%.周一韩元录得近九个月来最大单日百分点跌幅.

韩元在早盘短暂触及1,096.0的盘中低点,为自5月末以来低点.

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