〔标题新闻〕7月全球企业违约率从6月的2.3%降至1.9%--评级机构穆迪

中国汇市：路透测算的人民币兑美元中间价今日料开在6.8665元附近
路透上海2月6日 - 路透根据中国外汇交易中心公布的人民币汇率形成机制测算，人民币兑美元中间价 周一预计会开在6.8665元附近，较上日贬值约109点。
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路透上海2月6日 - 路透根据中国外汇交易中心公布的人民币汇率形成机制测算，人民币兑美元中间价 周一预计会开在6.8665元附近，较上日贬值约109点。
--瑞信亚太区私人银行高级顾问陶冬明言，贸易保护主义短綫对中国一定有害，而特朗普的进取作风，令他对短期内地经济改观至审慎。
路透台北2月6日 - 台湾货币市场周一及本提存期资金预期变化因素摘要如下： 宽松因素： --央行到期定存单5,121.50亿台币。 --公债付息91甲3期15息17亿台币。 紧缩因素： --央行料将发行定存单。 ------------------------------------------------------------------------- 本提存期 **宽松因素： --央行存单到期4兆(万亿)3,917.3亿台币： 2/07 2,377.50亿台币 2/08 3,561亿台币 2/09 2,847亿台币 2/10 1,435.5亿台币 2/13 1,547亿台币 2/14 796亿台币 2/15 775亿台币 2/16 6,395亿台币 2/17 1,099.5亿台币 2/20