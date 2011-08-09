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市场报道 | 2011年 8月 9日 星期二 09:56 BJT

〔日本经济〕需留意日圆升值对经济造成的损害--央行总裁

路透东京8月9日电---日本央行总裁白川方明周二表示:

* 需特别关注日圆升值损及日本经济的风险.

* 日本央行上周宽松举措是应对海外增长和市场形势不确定性的先行举措.

* 日圆升值短期内伤及日本出口和经济.

* 当前市场动向主要受美元疲软的驱动.

* 日圆升值是因全球经济复苏疲软和欧美财政问题而引发.(完)

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