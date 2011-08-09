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亚洲 | 2011年 8月 9日 星期二 09:44 BJT

〔中国新债〕金晶科技周五将发行4亿元中期票据,期限三年

路透上海8月9日电---中国山东金晶科技股份有限公司(600586.SS)周二公告称,将于周五(12日)簿记建档

发行4亿元人民币中期票据,期限三年.

具体条款如下:

发行人 注册金额 拟发规模 期限 发行日 承销商 主体评级 起息日 上市日

(亿元) (亿元) (年) (缴款日)

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金晶科技 4 3 8/12簿记建档 建设银行 AA- 8/15 8/16

(600586.SS)

==============================================================================================(完)

参看详情,可点选中国债券信息网(here)

--发稿 曾菱; 审校 林高丽

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