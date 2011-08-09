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市场报道 | 2011年 8月 9日 星期二 10:05 BJT

〔日本经济〕财务大臣称干预汇市是因日圆升值会损及经济复苏

路透东京8月9日电---日本财务大臣野田佳彦周二表示,8月4日日本干预汇市是因为单向的日圆升值会损及复苏中的经济.(完)

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