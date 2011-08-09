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亚洲 | 2011年 8月 9日 星期二 09:56 BJT

〔标题新闻〕日本丰田自动织机9月将把在中国的铲车产能提升一倍,至6,000辆--日经

注:丰田自动织机(Toyota Industries)(6201.T)

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