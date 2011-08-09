〔中国债市动态〕现券收益率延续跌势,避险情绪续发酵

路透上海8月9日电---中国银行间债市周二早盘现券收益率延续跌势,全球股市仍在恐慌下泄中,市场避险情绪持续升温.

交易员称,国债、金融债收益率普跌5-10个基点(bp);信用债方面,部分短期融资券收益率下行近10个bp.

北京时间10:09,剩馀期限近五年的国债110014双边报价tCN110014=CFXM最新显示为3.82/3.77%,较上日尾盘的3.895/3.83%跌逾7个bp

信评机构标准普尔上周五将美国顶级AAA长期信用评等下调一个级距至AA+,引发全球金融市场动荡.美股周一暴跌,拖累亚洲股市周二继续大大幅下滑.[ID:nCN1880839](完)