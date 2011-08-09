〔中国债市动态〕现券收益率延续跌势,避险情绪续发酵

澳洲经济指标总览--2月6日
经济指标 时段 最新值 前月(季)值 下次公布时间 商品及服务贸易收支(经季节调整,以当前价格计算)* 3月2日 商品及服务收支(亿澳元) 12月 顺差35.11 顺差20.40 出口(较前月) +5% +8.0% 进口(较前月) +1% 持平 零售销售(经季节调整,以当前价格计算)
路透上海8月9日电---中国银行间债市周二早盘现券收益率延续跌势,全球股市仍在恐慌下泄中,市场避险情绪持续升温.
交易员称,国债、金融债收益率普跌5-10个基点(bp);信用债方面,部分短期融资券收益率下行近10个bp.
北京时间10:09,剩馀期限近五年的国债110014双边报价tCN110014=CFXM最新显示为3.82/3.77%,较上日尾盘的3.895/3.83%跌逾7个bp
信评机构标准普尔上周五将美国顶级AAA长期信用评等下调一个级距至AA+,引发全球金融市场动荡.美股周一暴跌,拖累亚洲股市周二继续大大幅下滑.[ID:nCN1880839](完)
--发稿 冉莹; 审校 林高丽
经济指标 时段 最新值 前月(季)值 下次公布时间 商品及服务贸易收支(经季节调整,以当前价格计算)* 3月2日 商品及服务收支(亿澳元) 12月 顺差35.11 顺差20.40 出口(较前月) +5% +8.0% 进口(较前月) +1% 持平 零售销售(经季节调整,以当前价格计算)
路透上海2月6日 - 中国证券报周一报导，新疆昆仑新水源科技作为发起人的8.4亿元人民币PPP资产证券化项目日前落地，为国内首单，发行场所为机构间私募产品报价与服务系统。
A股昨日复市，表现不佳。央妈节前放水节后收水，港股只有借势续调。恒指 昨收报23,129，跌0.24%；国指 收报9,683，跌0.13%。大市成交额583亿港元。