《外汇专栏》日圆升值或令日本受益,可望扶助国内经济成长

(本文作者是路透外汇专栏撰稿人,以下内容仅代表其个人观点)

撰稿 Neal Kimberley; 编译 杜明霞

路透伦敦8月8日电---日本央行上周干预汇市打压日圆兑美元的举措,或许只为当局赢得些许时间,但亦可能实现重大政策目标.

市场又有传言称美元/日圆JPY=卖单在79.00上方聚集,而且美元看来确实有可能回落至纪录低位76.25日圆下方.而就在几天之前,日本当局刚刚耗费4.46-4.66万亿(兆)日圆(约合566-592亿美元)压低本币.

日本当局的做法只是在浪费钱?答案远非如此.

值得注意的是,日本财务副大臣五十岚文彦周一表示,日本当局干预汇市的目的并非让汇率保持在特定水准.[ID:nCN1883393]

五十岚文彦还说,日本采取坚定措施遏制投机行为的立场没有改变.但日本周四干预措施致使美元升逾80日圆,已经打消很多日圆多仓,因此这种论点暂时可能会平息.

如果日本央行的部分目标是缓解零售部门持有的大量结构性日圆空仓压力,那麽该目标可能已经达成,因据称这些投资者已逢高卖出美元.

日本若希望向出口商提供对冲机会,则其也做到了这一点.如若有些出口商没有珍惜此次机会,那就不是日本当局的问题了.

此外,关于日圆强劲的争论不总是一边倒.

日本是一个自然资源匮乏的国家,需要进口原材料来进行3月震灾後的重建,而日圆强劲可以降低日本的进口费用.

日圆强劲还能对高昂的进口食品价格起到一些抵消作用.

日本时隔72年于周一重启稻米期货交易,当日价格大幅上涨,反映出对核辐射影响和7月底大雨对收成影响的忧虑升温.

越南是继泰国之後的全球第二大稻米出口国,其稻米价格自7月底以来已经上涨近5%.

**正面影响**

日圆升值还可能对日本总体经济成长产生正面影响.

日本企业最近数十年对海外工厂进行了大量投资,但这并未扶助日本国内经济成长.

实际上,日本人口老化意味着国内经济若要成长,则需要由更多对内投资所推动的生产力上升.

多年以来,中国低工资、低汇率CNY=的出口型经济模式削弱了日本的经济前景.

但对于日本国内经济而言,日圆强劲可以起到一些防护作用.

和日本一样,中国对原材料的进口需求非常大,随着原材料价格上涨,对进口的依赖成为北京政府的一个问题.薪资上升以及人民币计值的进口成本增加,助推中国通胀升高.

而日圆升值则保护日本免受这种输入型通胀困扰.

日圆强劲可能为日本对内行业提供重新和中国对手进行竞争的机会,即便日本出口商抗议日圆升值会影响其潜在营收.

而且,日圆走强反倒可能成为日本国内生产力升高的推动力.

日本可能还没意识到这一点,但日圆升值可能是国内经济朝积极方向发展的催化剂.(完)