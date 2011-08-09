《欧洲金融分析》英法最高债信评级最可能被纳入观察,短期调降风险不大

* 在主要的AAA主权评级国家中,法国与英国最为脆弱

* 评级不大可能在短期内或无预警的情况下被调降

* 法国评级展望被降至负面的风险最大

路透巴黎/伦敦8月8日电---继美国评级遭调降後,法国与英国将是欧洲诸国中最可能被复评的国家,因为二者经济成长乏力且举债规模庞大,在AAA评级国家中位于处境最不稳固的国家行列.

法英两国当前的评级展望均为稳定,因此评级不太可能被忽然下调,而英国减债策略又一直得到市场高度关注,并扶助将该国债券收益率(殖利率)推至纪录低位.

但法国债务违约保险成本在周一蹿升,凸显了上周五美国评等下调所引发的不安情绪.银行与券商发出警告称,评级机构目前可能会注视最高债信评级的欧洲国家.

金融服务公司BBH在客户报告中提及,"法国评级已降至AA+/Aa1/AA+(低于AAA一个级距)的边缘区域,所以随着压力的蔓延,AAA评级遭调降的风险正在上升."

另一迹象也说明市场对法国的忧虑升温,即法国10年期公债较可比德债的收益率之差在上周创历史高位,且周一仍保持宽阔水平.

最可能导致法国被置入负面观察名单的诱因是,该国政府无法获得议会支持,在宪法中对未来的公共赤字设限.目前法国左翼反对党议员誓言要否决该提案.

欧元区局外人--英国似乎情况要好些,但亦因经济基本面走疲,而可能遭遇复评.

"欧洲许多国家应该和美国一样被下调评级."量子基金的共同创始人之一罗杰斯在接受路透电视采访时谈到.

对欧美债务问题的担忧已经引发一波市场暴跌,全球领导人正竭力平定跌势.

标普在史无前例下调美国AAA评等後,周末确认了对法国的最高债信评等,且展望为稳定.穆迪和惠誉拒绝置评,但均未就可能调整美国、法国或英国的展望给出任何提示.

另一让人宽慰的现象是,基金经理在早盘交易中纷纷涌向法国和英国债券,因周五美国评级遭下调後,他们被迫将资金抽离美债.

然而,根据Markit提供的数据,法国五年期信用违约互换(CDS)日内蹿升15.5个基点至160个基点的纪录高位,愈发接近比利时等AA评等国家的CDS水平.不过分析师警告称,市场常反应过度.

"CDS市场严重失效,"花旗的利率策略全球主管Mark Schofield表示.

"尽管从财政基本面来看,法国在欧洲AAA评级国家中似乎最弱,但我仍认为,考虑到该国债券收益率非常低、国内市场的深度及其低成本持续融资的能力,法国评等近期不太可能被下调."