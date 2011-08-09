〔美国经济〕摩根士丹利预警美评级被降恐损及自身业务与整体市场

路透纽约8月8日电---投资银行摩根士丹利(MS.N)周一预警,美国信用评等被调降,对该行和金融市场造成的"实质不利冲击",可能比目前所见的还要大.

摩根士丹利在标准普尔调降美国长期信用评等後的首个交易日上,发布上述预警.标普将美国顶级AAA长期债信评等降至AA+.

该行在递交给监管机构的季度报告中称,标普调降美国评等料进一步损及美国金融市场和经济.因此,该行表示其业务、财务状况和流动性有可能受损.同时,降评的全部影响可能还要一段时间才会全数显现.

"美国长期债信评级被降是前所未见之事,因此对全球市场、我们的业务、财务状况和流动性所将带来的冲击也难以预期,而且可能要一段时间後才会显现,"摩根士丹利在送交美国证券交易委员会(SEC)的10-Q报告中称.

摩根士丹利表示,货币市场、债券、外汇、商品和股票料将受到美国评等调降影响,并称投资者可能需要为美国公债支持的贷款提供更多担保品.(完)