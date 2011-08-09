〔美国经济〕摩根士丹利预警美评级被降恐损及自身业务与整体市场

《中国国债发行日程表》--2月6日
以下为中国即将或正在发行的国债: 发行主体 规模 期限 票面利率 债券类型 发行时间 上市时间 (亿元人民 币) 财政部 *100 91天 *2.5921% 贴现国债 *2/6 *2/8 财政部 *200 1年 周三招标 新发附息国债 *2/9 *2/13 财政部 *200 10年 周三招标 新发附息国债 *2/9 *2/13 财政部 -- 91天 2月10日招标 贴现国债 -- -- 财政部
路透纽约8月8日电---投资银行摩根士丹利(MS.N)周一预警,美国信用评等被调降,对该行和金融市场造成的"实质不利冲击",可能比目前所见的还要大.
摩根士丹利在标准普尔调降美国长期信用评等後的首个交易日上,发布上述预警.标普将美国顶级AAA长期债信评等降至AA+.
该行在递交给监管机构的季度报告中称,标普调降美国评等料进一步损及美国金融市场和经济.因此,该行表示其业务、财务状况和流动性有可能受损.同时,降评的全部影响可能还要一段时间才会全数显现.
"美国长期债信评级被降是前所未见之事,因此对全球市场、我们的业务、财务状况和流动性所将带来的冲击也难以预期,而且可能要一段时间後才会显现,"摩根士丹利在送交美国证券交易委员会(SEC)的10-Q报告中称.
摩根士丹利表示,货币市场、债券、外汇、商品和股票料将受到美国评等调降影响,并称投资者可能需要为美国公债支持的贷款提供更多担保品.(完)
--编译 洪曦;审校 沈以文
以下为中国即将或正在发行的国债: 发行主体 规模 期限 票面利率 债券类型 发行时间 上市时间 (亿元人民 币) 财政部 *100 91天 *2.5921% 贴现国债 *2/6 *2/8 财政部 *200 1年 周三招标 新发附息国债 *2/9 *2/13 财政部 *200 10年 周三招标 新发附息国债 *2/9 *2/13 财政部 -- 91天 2月10日招标 贴现国债 -- -- 财政部
路透上海2月6日 - 中国齐鲁银行、洛阳银行等机构公布2017年同业存单发行计划，至 此，已有321家银行公布今年同业存单发行计划，合计规模137,034亿元人民币。 不包括上海自贸区同业存单，2016年有507家银行公布同业存单发行计划，累计规模90, 710.6亿元。 以下为各家银行2017年的同业存单发行额度明细（单位：亿元）： 发行主体 发行额度 主体评级 -------------------------------------------- 江苏银行 4,000 AAA 南充商行 500 AA+ 柳州银行 200 AA 上海银行 3,000 AAA 桐庐农商行 15 A+ 浙江富阳农商行 30 AA-
标售日 发行种类 宣布日 结算日 02/06/2017 13周和26周期国库券 02/02/2017 02/09/2017 02/07/2017 四周期国库券 02/06/2017 02/09/2017 02/07/2017 三年期公债 02/01/2017 02/15/2017 02/08/2017 10年期公债 02/01/2017 02/15/2017