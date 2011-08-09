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市场报道 | 2011年 8月 9日 星期二 10:17 BJT

〔澳洲金融〕央行称在密切关注货币市场,并称国内货币市场无紧张迹象

路透悉尼8月9日电---澳洲央行周二称:

* 在密切关注货币市场动向.

* 将继续正常实施货币市场操作.

* 澳洲货币市场没有明显紧张迹象.(完)

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