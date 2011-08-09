(重发)〔新闻稿〕中国7月CPI同比上涨6.5%--国家统计局

(以下是国家统计局最新公布的"7月份居民消费价格变动情况")

2011年7月份，全国居民消费价格总水平同比上涨6.5%。其中，城市上涨6.2%，农村上涨7.1%；食品价格上涨14.8%，非食品价格上涨2.9%；消费品价格上涨7.6%，服务项目价格上涨3.7%。全国居民消费价格总水平环比上涨0.5%。其中，城市上涨0.5%，农村上涨0.5%；食品价格上涨1.2%，非食品价格上涨0.1%；消费品价格上涨0.5%，服务项目价格上涨0.4%。

一、各类商品价格同比变动情况

食品类价格同比上涨14.8%，影响价格总水平上涨约4.38个百分点。其中，粮食价格上涨12.4%，影响价格总水平上涨约0.34个百分点；肉禽及其制品价格上涨33.6%，影响价格总水平上涨约2.08个百分点（猪肉价格上涨56.7%，影响价格总水平上涨约1.46个百分点）；蛋价格上涨19.7%，影响价格总水平上涨约0.15个百分点；水产品价格上涨15.0%，影响价格总水平上涨约0.34个百分点；鲜菜价格上涨7.6%，影响价格总水平上涨约0.19个百分点；鲜果价格上涨4.9%，影响价格总水平上涨约0.09个百分点。

烟酒类价格同比上涨2.8%。其中，烟草价格上涨0.3%，酒类价格上涨6.8%。

衣着类价格同比上涨2.2%。其中，服装价格上涨2.5%，鞋价格上涨0.6%。

家庭设备用品及维修服务类价格同比上涨2.7%。其中，耐用消费品价格上涨0.6%，家庭服务及加工维修服务价格上涨11.7%。

医疗保健和个人用品类价格同比上涨3.6%。其中，西药价格下降0.4%，中药材及中成药价格上涨13.7%，医疗保健服务价格上涨0.5%。

交通和通信类价格同比上涨0.9%。其中，交通工具价格下降1.0%，车用燃料及零配件价格上涨14.8%，车辆使用及维修价格上涨4.6%，城市间交通费价格上涨2.5%，市区公共交通费价格上涨2.4%；通信工具价格下降13.2%。

娱乐教育文化用品及服务类价格同比上涨0.5%。其中，教育价格上涨1.6%，文娱费价格上涨1.7%，旅游价格上涨3.8%，文娱用耐用消费品及服务价格下降6.6%。

居住类价格同比上涨5.9%。其中，水、电、燃料价格上涨4.4%，建房及装修材料价格上涨5.5%，住房租金价格上涨4.0%。

据测算，在7月份6.5%的涨幅中，去年价格上涨的翘尾因素约为3.3个百分点，今年新涨价因素约为3.2个百分点。

二、各类商品价格环比变动情况

7月份食品价格环比上涨1.2%，影响价格总水平上涨约0.37个百分点。其中，鲜菜价格上涨4.1%，影响环比价格总水平上涨约0.10个百分点；肉禽及其制品、蛋和水产品价格继续上涨，环比涨幅分别为4.7%、0.8%和1.2%，共同影响环比价格总水平上涨约0.39个百分点，但上述三类食品价格环比涨幅分别比6月份缩小1.6、3.4和0.8个百分点（猪肉价格上涨7.7%，环比涨幅比6月份缩小3.7个百分点）；鲜果价格继续下降，环比降幅为10.2%，影响价格总水平下降约0.20个百分点。

7月份，非食品价格环比涨幅为0.1%。其中，娱乐教育文化用品及服务价格环比涨幅为0.6%，影响价格总水平上涨约0.08个百分点，主要是受暑期旅游价格上涨4.6%的影响所致。此外，烟酒、家庭设备用品及维修服务、医疗保健和个人用品、居住等分别上涨0.2%、0.2%、0.3%和0.1%，衣着类价格下降0.6%，交通和通信类价格持平。(完)