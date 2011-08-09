〔中国债市动态〕现券收益率续跌,宏观环境复杂政策预期起分歧

国际油市：美国制裁伊朗提振油价小涨，但美国产量上升抑制涨势
能源服务企业贝克休斯(Baker Hughes) 周五表示，2月3日当周，美国活跃钻机数量增加17座，总数达到583座，为2015年10月以来最高。(完)
路透上海8月9日电---中国银行间债市周二早盘现券收益率延续跌势.7月居民消费价格指数(CPI)续创新高显示通胀形势严峻,坚持紧缩货币政策抗通胀仍是宏观调控主基调.但在纷繁复杂的国际环境下,市场对政策面的预期渐显分歧.
华北一银行交易员指出,紧缩政策预期未改,但就加息、上调存款准备金率,市场分歧很大.不过,她认为,通胀虽并未得到明显遏制,但外围不确定性因素过多,动用利率手段会更为慎重.
"8月加息可能性不大,但是存准(是否上调存准率)就不太好说了."她表示.
中国国家统计局稍早公布,7月CPI同比涨6.5%,创37个月新高,且高于路透调查中值的6.3%;当月CPI环比则上涨0.5%,显示通胀压力仍然严峻.[ID:nCN1876575]
她并分析,稍早央行公开市场操作量较大,主要是为对冲本周近2,000亿元人民币的巨额到期资金.公开市场放量并不能降低继续提高存准率的概率.如果7月外汇占款得不到有效控制,动用准备金率的可能性仍然很大.
业内人士透露,央行上午招标20亿元一年期央票,中标收益率连续六周持平于3.4982%.并进行830亿元28天期正回购操作.上次央行进行该期限正回购操作是在7月19日[ID:nCN1882953]
北京时间11:04,剩馀期限近五年的国债110014双边报价tCN110014=CFXM最新显示为3.82/3.765%,较上日尾盘的3.895/3.83%跌逾5个bp;剩馀期限近0.86年的短期融资券1181283双边报价tCN1181283=CFXM显示为5.23/5.20%,较上日尾盘的报价5.3201/5.30%下跌约10个bp.
信评机构标准普尔上周五将美国顶级AAA长期信用评等下调一个级距至AA+,引发全球金融市场动荡.美股周一暴跌,拖累亚洲股市周二继续大幅下滑.[ID:nCN1880839](完)
--发稿 冉莹; 审校 曾祥进
能源服务企业贝克休斯(Baker Hughes) 周五表示，2月3日当周，美国活跃钻机数量增加17座，总数达到583座，为2015年10月以来最高。(完)
纽约 当日 今年来 2016年 最新报价 上收市价 涨跌% 涨跌% 收市价 欧元/美元 1.0782 1.0781 +0.01 +2.56 1.0513 美元/日圆 112.27 112.70 -0.38 -3.94 116.87 欧元/日圆 121.09 121.49 -0.33 -1.66 123.14 美元/瑞郎 0.9917 0.9924 -0.07 -2.56 1.0178 英镑/美元 1.2491 1.2485 +0.05 +1.26 1.2336 美元/加元 1.3018 1.3022 -0.03 -3.07 1.3430 美元/离岸人民币 6.7988 6.8003 -0.02 -2.49 6.9726 澳元/美元
经济指标 时段 最新值 前月(季)值 下次公布时间 商品及服务贸易收支(经季节调整,以当前价格计算)* 3月2日 商品及服务收支(亿澳元) 12月 顺差35.11 顺差20.40 出口(较前月) +5% +8.0% 进口(较前月) +1% 持平 零售销售(经季节调整,以当前价格计算)