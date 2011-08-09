〔中国债市动态〕现券收益率续跌,宏观环境复杂政策预期起分歧

路透上海8月9日电---中国银行间债市周二早盘现券收益率延续跌势.7月居民消费价格指数(CPI)续创新高显示通胀形势严峻,坚持紧缩货币政策抗通胀仍是宏观调控主基调.但在纷繁复杂的国际环境下,市场对政策面的预期渐显分歧.

华北一银行交易员指出,紧缩政策预期未改,但就加息、上调存款准备金率,市场分歧很大.不过,她认为,通胀虽并未得到明显遏制,但外围不确定性因素过多,动用利率手段会更为慎重.

"8月加息可能性不大,但是存准(是否上调存准率)就不太好说了."她表示.

中国国家统计局稍早公布,7月CPI同比涨6.5%,创37个月新高,且高于路透调查中值的6.3%;当月CPI环比则上涨0.5%,显示通胀压力仍然严峻.[ID:nCN1876575]

她并分析,稍早央行公开市场操作量较大,主要是为对冲本周近2,000亿元人民币的巨额到期资金.公开市场放量并不能降低继续提高存准率的概率.如果7月外汇占款得不到有效控制,动用准备金率的可能性仍然很大.

业内人士透露,央行上午招标20亿元一年期央票,中标收益率连续六周持平于3.4982%.并进行830亿元28天期正回购操作.上次央行进行该期限正回购操作是在7月19日[ID:nCN1882953]

北京时间11:04,剩馀期限近五年的国债110014双边报价tCN110014=CFXM最新显示为3.82/3.765%,较上日尾盘的3.895/3.83%跌逾5个bp;剩馀期限近0.86年的短期融资券1181283双边报价tCN1181283=CFXM显示为5.23/5.20%,较上日尾盘的报价5.3201/5.30%下跌约10个bp.

信评机构标准普尔上周五将美国顶级AAA长期信用评等下调一个级距至AA+,引发全球金融市场动荡.美股周一暴跌,拖累亚洲股市周二继续大幅下滑.[ID:nCN1880839](完)