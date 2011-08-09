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市场报道 | 2011年 8月 9日 星期二 10:25 BJT

〔韩国股市〕证交所可能禁止卖空,以缓和市场震盪--官员

路透首尔8月9日电---韩国证交所官员周二对路透表示:

* 考虑禁止卖空股票,以缓和市场焦虑和震盪幅度

* 但未考虑关闭国内股市交易.(完)

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