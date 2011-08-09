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市场报道 | 2011年 8月 9日 星期二 10:30 BJT

《分析师观点》美评级调降後全球股市跌跌不休,经济成长前景黯淡

路透华盛顿/伦敦8月9日电---政界领袖未能平息全球股票市场暴跌之势,因投资者没有信心欧美能迅速控制预算,且经济陷入二次衰退的忧虑蔓延,令这股全球市场震荡大有愈演愈烈之势.

以下是分析师对此次危机原因和市场前景的看法:

澳新银行(澳盛银行,ANZ)首席分析师WARREN HOGAN:

形势恶化的速度和程度堪比雷曼兄弟倒闭、2002年互联网泡沫破灭、...以及1982年衰退时的局面.

我们没有看到雷曼倒闭时出现的那种全球银行体系系统性故障,诸如融资市场和商业票据市场等多数银行市场仍在合理运转.

但我们看到,以美国为首的全球经济有重陷衰退的可能,当然还有可能破坏欧洲银行体系的欧洲债务问题.

我们还看到,市场在消化发生某种形式金融危机的预期.我认为我们正处于关键时期.全球股市下跌约15-20%,这个幅度仍可看作是修正走势.如果股市再跌去5-10%,就会进入暗示着某种金融紊乱的深跌区间.

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