《分析师观点》美评级调降後全球股市跌跌不休,经济成长前景黯淡

澳洲经济指标总览--2月6日
经济指标 时段 最新值 前月(季)值 下次公布时间 商品及服务贸易收支(经季节调整,以当前价格计算)* 3月2日 商品及服务收支(亿澳元) 12月 顺差35.11 顺差20.40 出口(较前月) +5% +8.0% 进口(较前月) +1% 持平 零售销售(经季节调整,以当前价格计算)
路透华盛顿/伦敦8月9日电---政界领袖未能平息全球股票市场暴跌之势,因投资者没有信心欧美能迅速控制预算,且经济陷入二次衰退的忧虑蔓延,令这股全球市场震荡大有愈演愈烈之势.
以下是分析师对此次危机原因和市场前景的看法:
澳新银行(澳盛银行,ANZ)首席分析师WARREN HOGAN:
形势恶化的速度和程度堪比雷曼兄弟倒闭、2002年互联网泡沫破灭、...以及1982年衰退时的局面.
我们没有看到雷曼倒闭时出现的那种全球银行体系系统性故障,诸如融资市场和商业票据市场等多数银行市场仍在合理运转.
但我们看到,以美国为首的全球经济有重陷衰退的可能,当然还有可能破坏欧洲银行体系的欧洲债务问题.
我们还看到,市场在消化发生某种形式金融危机的预期.我认为我们正处于关键时期.全球股市下跌约15-20%,这个幅度仍可看作是修正走势.如果股市再跌去5-10%,就会进入暗示着某种金融紊乱的深跌区间.
经济指标 时段 最新值 前月(季)值 下次公布时间 商品及服务贸易收支(经季节调整,以当前价格计算)* 3月2日 商品及服务收支(亿澳元) 12月 顺差35.11 顺差20.40 出口(较前月) +5% +8.0% 进口(较前月) +1% 持平 零售销售(经季节调整,以当前价格计算)
路透上海2月6日 - 中国证券报周一报导，新疆昆仑新水源科技作为发起人的8.4亿元人民币PPP资产证券化项目日前落地，为国内首单，发行场所为机构间私募产品报价与服务系统。
A股昨日复市，表现不佳。央妈节前放水节后收水，港股只有借势续调。恒指 昨收报23,129，跌0.24%；国指 收报9,683，跌0.13%。大市成交额583亿港元。