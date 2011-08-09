〔中国数据〕7月CPI涨幅创37个月新高,未来或有望逐步回落(更新版)

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* 7月CPI同比涨幅6.5%,创37个月新高

* CPI环比上升0.5%

* 当月食品类价格同比涨14.8%,猪肉价格涨幅56.7%

* CPI料已触顶,未来或逐步回落

* 外围因素不明朗或令加息延後

路透北京8月9日电---受食品类尤其是猪肉价格涨势凌厉推动,中国7月CPI同比涨幅超越市场预期,创下37个月新高.不过分析师普遍认为,本月数据或已是强弩之末,未来随着国际大宗商品价格下跌及猪肉价格趋稳,CPI料逐步回落.

国家统计局周二公布,7月中国居民消费价格指数(CPI)同比涨6.5%,高于路透调查中值6.3%,亦超过6月涨幅6.4%.当月食品类价格同比上涨14.8%,影响价格总水平上涨约4.38个百分点;其中猪肉猪肉价格涨56.7%,影响价格总水平上涨约1.46个百分点.

"国际能源市场价格一直在下跌,猪肉价格也逐步趋稳回落,预计8月CPI再创新高的可能性不大",西南证券首席经济学家王剑辉称.

他预计,10月前CPI将一直维持高位,但11月以後将出现明显回落.

国家发改委此前也表示,9月份以後输入性通胀影响会有所放缓,目前无论是生产资料价格还是消费品价格涨幅,都出现逐渐趋稳的积极信号.[ID:nCN1878127]

统计局并公布,7月非食品价格同比上涨2.9%;工业生产者出厂价格指数(PPI)同比上涨7.5%,亦高于路透调查中值的7.3%.

当月CPI环比上涨0.5%,PPI环比则持平.

通胀形势严峻原本会促使中国央行出台进一步紧缩政策.但目前恰逢欧美日经济前景高度不确定,业内人士因此预计,中国或延缓出台加息等举措.

王剑辉预计,央行要等8月CPI数据出来後,才会考虑是否加息.一方面外部经济形势比较复杂,另一方面也要考虑国内企业对资金成本不断上升到承受能力.

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美国联邦储备理事会(美联储,FED)今日晚间将召开货币政策会议,预计1815GMT公布利率决议.多数分析师仍预计,联储不会大幅修改政策,但部分人则开始揣测,最近几个交易日市场大幅震荡是否会令央行进行某种形式的干预.[ID:nCN1884957](完)

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