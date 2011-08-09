版本:
中国
市场报道 | 2011年 8月 9日 星期二 10:22 BJT

〔日本经济〕市场动盪可能明显冲击经济,需密切关注--内阁官房长官

路透东京8月9日电---日本内阁官房长官枝野幸男周二表示,市场动盪可能严重冲击经济,需密切关注.(完)

更多 市场报道

热门文章

编辑推荐

文章推荐