《热点透视》欧洲央行的购债武器可能发力时间有限

(本文作者为热点透视专栏撰稿人,以下内容仅代表其个人观点)

撰稿 Peter Thal Larsen; 编译 隋芬

路透伦敦8月8日电---是标准普尔促使了欧洲央行(ECB)出手吗?标普调降美国AAA评级的决定与欧元区债务危机之间并无直接关联.但可能正是对于降级引发市场动荡的忧虑,促使欧洲央行重启了公债购买计划.这一干预行动已缓解紧张情绪,但也只是在争取时间而已.

欧洲央行原本更希望欧元区各国政府介入,但在欧洲金融稳定机构(EFSF)获准在二级市场购买主权债券之前,政府尚无法这样做--而授权过程可能耗时数月.随着意大利与西班牙公债收益率(殖利率)飙升,而欧洲政客又多数正在休假,欧洲央行于是挺身而出.

援助力度多大还有待观察.理论上,欧洲央行的证券市场计划没有上限.通过对自身账簿规模半遮半掩,欧洲央行可促使市场接受低得多的收益率.但想取得初步进展将花费不菲:单是意大利今年就仍需发债约1,000亿欧元.

此外,欧洲央行迄今一直在坚持吸纳银行存款,以冲销买入约740亿欧元的希腊、爱尔兰与葡萄牙债券的影响.除非该央行决定真正开始印钞,否则其大幅提升公债购买规模的能力将有限.干预前景已在8月8日帮助拉低西班牙与意大利债券收益率--不过两国10年期债的收益率仍高于一个月前.

与此同时,欧洲央行也面对风险.担忧之一就是,它的干预将减轻意大利遵守减赤措施的压力.而只要有一个欧元区国家不支持,EFSF也将无法扩大.

最终,EFSF可能会无法胜任其职责.针对该援助工具的改革的目标是把其放贷能力提升至4,400亿欧元.这个规模将足以为目前的希腊、葡萄牙与意大利救援行动提供资金,并可买下西班牙与意大利今年仍计划发行的全部公债.不过,它无法负担起整个的意大利援助行动.

再者,EFSF放款的能力取决于欧元区成员国提供的担保--尤其是那些AAA评级国家的担保.没有直接的理由表明,美国评级被降会引发欧元区国家遭遇类似事件--但它确实已使得法国的AAA评级看起来越来越不稳固.

法国评级如果被降,德国将被迫对EFSF提供更大部分的担保--或者让EFSF接受更低的评级与更高的借款成本.这将使援助行动进一步复杂化.不过,鉴于美国已有这种经历,欧元区大可不必太羞愧.(完)