〔国际油市〕高盛和美林仍看多油市,认为跌势只是暂时现象

路透伦敦8月8日电---从事商品交易的主要银行周一表示,即便油价短期内进一步下跌,但会很快重现升势,因为政府为了抑制经济成长放缓,除了继续放宽货币政策之外别无选择.

"对许多政府来说,货币政策可能是促进经济扩张的唯一工具.鉴于该(石油)领域供应普遍吃紧,大规模货币应对举措将为商品市场创造相当正面的条件,"美银-美林在一份研究报告中称.

高盛称,其仍然看好几种商品,包括布兰特原油、铜、锌、英国天然气和大豆.

"有几项因素促使我们维持对明年商品市场向好的观点不变,其中包括全球GDP成长足以令主要商品市场趋紧的较高预期、商品供应令人失望、预计新兴市场强劲成长,尤其是考虑到扭转或放宽紧缩政策以支撑增长的能力,"高盛在一份报告中称.

今年高盛和美林对油市看法经常存在分歧.高盛在5月时正确预估到油价下跌,当时美林预计油价将创新高.

美林周一称,油价下跌短期内可能非常明显.但美林称,需求下降可能导致产量削减,沙特要求明年油价至少达到每桶85美元,加拿大的生产商需要油价超过70美元,才不会关闭工厂.

高盛称其仍维持对2012年布兰特原油达到每桶130美元的预估,尽管美国经济重陷衰退的机率差不多有33%.

高盛建议做多2012年ICE布兰特12月原油期货合约,称其预计到2012年市场供应将继续趋紧.(完)