〔国际油市〕高盛和美林仍看多油市,认为跌势只是暂时现象

国际油市：美国制裁伊朗提振油价小涨，但美国产量上升抑制涨势
能源服务企业贝克休斯(Baker Hughes) 周五表示，2月3日当周，美国活跃钻机数量增加17座，总数达到583座，为2015年10月以来最高。(完)
路透伦敦8月8日电---从事商品交易的主要银行周一表示,即便油价短期内进一步下跌,但会很快重现升势,因为政府为了抑制经济成长放缓,除了继续放宽货币政策之外别无选择.
"对许多政府来说,货币政策可能是促进经济扩张的唯一工具.鉴于该(石油)领域供应普遍吃紧,大规模货币应对举措将为商品市场创造相当正面的条件,"美银-美林在一份研究报告中称.
高盛称,其仍然看好几种商品,包括布兰特原油、铜、锌、英国天然气和大豆.
"有几项因素促使我们维持对明年商品市场向好的观点不变,其中包括全球GDP成长足以令主要商品市场趋紧的较高预期、商品供应令人失望、预计新兴市场强劲成长,尤其是考虑到扭转或放宽紧缩政策以支撑增长的能力,"高盛在一份报告中称.
今年高盛和美林对油市看法经常存在分歧.高盛在5月时正确预估到油价下跌,当时美林预计油价将创新高.
美林周一称,油价下跌短期内可能非常明显.但美林称,需求下降可能导致产量削减,沙特要求明年油价至少达到每桶85美元,加拿大的生产商需要油价超过70美元,才不会关闭工厂.
高盛称其仍维持对2012年布兰特原油达到每桶130美元的预估,尽管美国经济重陷衰退的机率差不多有33%.
高盛建议做多2012年ICE布兰特12月原油期货合约,称其预计到2012年市场供应将继续趋紧.(完)
--编译 李爽; 审校 张荻
能源服务企业贝克休斯(Baker Hughes) 周五表示，2月3日当周，美国活跃钻机数量增加17座，总数达到583座，为2015年10月以来最高。(完)
纽约 当日 今年来 2016年 最新报价 上收市价 涨跌% 涨跌% 收市价 欧元/美元 1.0782 1.0781 +0.01 +2.56 1.0513 美元/日圆 112.27 112.70 -0.38 -3.94 116.87 欧元/日圆 121.09 121.49 -0.33 -1.66 123.14 美元/瑞郎 0.9917 0.9924 -0.07 -2.56 1.0178 英镑/美元 1.2491 1.2485 +0.05 +1.26 1.2336 美元/加元 1.3018 1.3022 -0.03 -3.07 1.3430 美元/离岸人民币 6.7988 6.8003 -0.02 -2.49 6.9726 澳元/美元
经济指标 时段 最新值 前月(季)值 下次公布时间 商品及服务贸易收支(经季节调整,以当前价格计算)* 3月2日 商品及服务收支(亿澳元) 12月 顺差35.11 顺差20.40 出口(较前月) +5% +8.0% 进口(较前月) +1% 持平 零售销售(经季节调整,以当前价格计算)