〔新闻稿〕中国7月PPI同比上涨7.5%,环比持平--国家统计局

(以下为中国国家统计局8月9日公布的"7月份工业生产者价格变动情况"新闻稿)

7月份工业生产者价格变动情况

2011年7月份，全国工业生产者出厂价格与上月持平，比去年同月上涨7.5%。工业生产者购进价格比上月上涨0.1%，比去年同月上涨11.0%。

生产资料出厂价格环比持平，其中，采掘工业价格下降0.3%、原料工业和加工工业价格持平。生活资料出厂价格环比上涨0.2%，其中，食品价格上涨0.5%、衣着价格上涨0.2%、一般日用品价格上涨0.2%、耐用消费品价格持平。

生产资料出厂价格同比上涨8.4%，其中，采掘工业价格上涨18.1%、原料工业价格上涨12.1%、加工工业价格上涨5.8%。生活资料出厂价格同比上涨4.8%，其中，食品价格上涨8.6%、衣着价格上涨4.5%、一般日用品价格上涨4.5%、耐用消费品价格下降0.5%。

工业生产者购进环比价格中，有色金属材料类价格上涨1.3%、燃料动力类价格下降0.5%、黑色金属材料类价格与上月持平、化工原料类价格下降0.1%。

工业生产者购进同比价格中，有色金属材料类价格上涨18.9%、燃料动力类价格上涨12.6%、黑色金属材料类价格上涨10.2%、化工原料类价格上涨13.3%。

附注：

1、统计范围：从2011年起，工业生产者出厂价格统计调查涵盖了39个工业行业大类，191个工业行业中类，525个工业行业小类，1702个基本分类的11000多种产品的价格；工业生产者购进价格统计调查涵盖了900多个基本分类的6000多种工业产品的价格。

2、数据收集：工业生产者价格调查采取重点调查与典型调查相结合的调查方法。从2011年起，年主营业务收入2000万元以上的企业采用重点调查方法；年主营业务收入2000万元以下的企业采用典型调查方法。调查涉及全国400多个城市的近6万家工业企业。

3、指标解释：

工业生产者价格包括工业生产者出厂价格和工业生产者购进价格。

工业生产者出厂价格指数反映工业企业产品第一次出售时的出厂价格的变化趋势和变动幅度。

工业生产者购进价格指数反映工业企业作为中间投入产品的购进价格的变化趋势和变动幅度。

(完)