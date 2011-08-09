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市场报道 | 2011年 8月 9日 星期二 10:31 BJT

〔美国评等〕标准普尔称美国一些州的评等可能高于主权评级

路透旧金山8月8日电---评级机构标准普尔称,美国一些州的评等可能高于主权评级.许多州政府财政收入高.(完)

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