《投行看数据》中国CPI同比增幅将稳步回落,年底降至4.0-4.5%--美银美林

路透北京8月9日电---在中国7月居民消费价格指数(CPI)公布後,美国银行-美林发布报告预计,CPI同比增幅之後会稳步回落,年底时约在4.0-4.5%,未来数年都将维持在这一水平.

美银美林经济学家陆挺周二在研报中称,几大因素可支撑这一预期,包括美国原油期货CLc1自4月底的114美元跌至上日的81.3;多数发达经济体增长放缓且美国存在二次探底的风险;中国猪肉价格已经触顶.

他并称,全球经济疲软导致油价下跌,其它原材料价格亦存在下档压力,因此工业生产者出厂价格指数(PPI)同比增幅今年下半年很有可能下滑.

"考虑到通胀将回落,标准普尔下调美国评级後全球市场大跌,美国二次衰退风险上升,以及欧洲主权债务危机升温,市场现在关注中国政府接下来是否会放松货币政策."陆挺表示.

不过他同时指出,下调准备金率、降息或提高放贷额度等宽松货币政策目前还为时尚早,中国可能会通过积极财政政策来支持保障房和水利建设等大型固定资产投资项目.

提及稍早公布的CPI和PPI数据,他认为由于多数市场人士的预期是通胀年中触顶後回落,因此CPI数据虽高于预期,但对市场的影响有限.

国家统计局周二公布,中国7月CPI同比涨6.5%,高于路透调查中值6.3%,亦超过6月涨幅6.4%.当月食品类价格同比上涨14.8%,影响价格总水平上涨约4.38个百分点;其中猪肉猪肉价格涨56.7%,影响价格总水平上涨约1.46个百分点.[ID:nCN1885793] (完)