《投行看数据》中国CPI同比增幅将稳步回落,年底降至4.0-4.5%--美银美林

国际油市：美国制裁伊朗提振油价小涨，但美国产量上升抑制涨势
能源服务企业贝克休斯(Baker Hughes) 周五表示，2月3日当周，美国活跃钻机数量增加17座，总数达到583座，为2015年10月以来最高。(完)
路透北京8月9日电---在中国7月居民消费价格指数(CPI)公布後,美国银行-美林发布报告预计,CPI同比增幅之後会稳步回落,年底时约在4.0-4.5%,未来数年都将维持在这一水平.
美银美林经济学家陆挺周二在研报中称,几大因素可支撑这一预期,包括美国原油期货CLc1自4月底的114美元跌至上日的81.3;多数发达经济体增长放缓且美国存在二次探底的风险;中国猪肉价格已经触顶.
他并称,全球经济疲软导致油价下跌,其它原材料价格亦存在下档压力,因此工业生产者出厂价格指数(PPI)同比增幅今年下半年很有可能下滑.
"考虑到通胀将回落,标准普尔下调美国评级後全球市场大跌,美国二次衰退风险上升,以及欧洲主权债务危机升温,市场现在关注中国政府接下来是否会放松货币政策."陆挺表示.
不过他同时指出,下调准备金率、降息或提高放贷额度等宽松货币政策目前还为时尚早,中国可能会通过积极财政政策来支持保障房和水利建设等大型固定资产投资项目.
提及稍早公布的CPI和PPI数据,他认为由于多数市场人士的预期是通胀年中触顶後回落,因此CPI数据虽高于预期,但对市场的影响有限.
国家统计局周二公布,中国7月CPI同比涨6.5%,高于路透调查中值6.3%,亦超过6月涨幅6.4%.当月食品类价格同比上涨14.8%,影响价格总水平上涨约4.38个百分点;其中猪肉猪肉价格涨56.7%,影响价格总水平上涨约1.46个百分点.[ID:nCN1885793] (完)
--发稿 宿泱韫;审校 杨淑祯
能源服务企业贝克休斯(Baker Hughes) 周五表示，2月3日当周，美国活跃钻机数量增加17座，总数达到583座，为2015年10月以来最高。(完)
纽约 当日 今年来 2016年 最新报价 上收市价 涨跌% 涨跌% 收市价 欧元/美元 1.0782 1.0781 +0.01 +2.56 1.0513 美元/日圆 112.27 112.70 -0.38 -3.94 116.87 欧元/日圆 121.09 121.49 -0.33 -1.66 123.14 美元/瑞郎 0.9917 0.9924 -0.07 -2.56 1.0178 英镑/美元 1.2491 1.2485 +0.05 +1.26 1.2336 美元/加元 1.3018 1.3022 -0.03 -3.07 1.3430 美元/离岸人民币 6.7988 6.8003 -0.02 -2.49 6.9726 澳元/美元
经济指标 时段 最新值 前月(季)值 下次公布时间 商品及服务贸易收支(经季节调整,以当前价格计算)* 3月2日 商品及服务收支(亿澳元) 12月 顺差35.11 顺差20.40 出口(较前月) +5% +8.0% 进口(较前月) +1% 持平 零售销售(经季节调整,以当前价格计算)