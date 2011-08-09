〔全球金市〕金价上涨1.7%,因投资者纷纷逃离股市

路透新加坡8月9日电---黄金周二上涨1.7%,连续第二日升至历史高位,因在上周美国信用评等遭调降後,围绕全球或再陷衰退的忧虑加剧,导致股市跳水.

亚洲股市重挫,瑞郎持于纪录高点附近,此前有关政治领袖或无力解决欧美债务危机的担忧引发全球抛压,促使投资者逃离风险资产.

随着投资者离开股市,转战债市和金市,全球最大的黄金上市交易基金(ETF)--SPDR Gold Trust(GLD)周一的黄金持仓量录得逾一年来的最大单日增幅,导致金价较通常更为昂贵的铂金(白金)出现溢价.